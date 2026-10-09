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İstanbul'da Bir Teyze 1 Yılda 316 Kez, Bir Amca 337 Kez Hastaneye Gitti: İl Sağlık Müdürü Nedenini Açıkladı

İstanbul'da Bir Teyze 1 Yılda 316 Kez, Bir Amca 337 Kez Hastaneye Gitti: İl Sağlık Müdürü Nedenini Açıkladı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.10.2026 - 13:24
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İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, kentte bir kişinin 1 yılda tam 337 kez hastaneye başvurduğunu açıkladı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 yılda 316 kez giden bir kadın hasta da aynı açıklamada anlatıldı. İki vakanın ortak noktası ise hastalıktan çok kaygı çıktı.

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Okmeydanı'na 1 yılda 316 kez gelen teyzeyi hipertansiyon korkusu acile sürükledi.

Okmeydanı'na 1 yılda 316 kez gelen teyzeyi hipertansiyon korkusu acile sürükledi.

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada 'İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık' dedi ve nedenini araştırdıklarını söyledi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 yılda 316 kez başvuran kadın hastayla hekimler, psikologlar ve psikiyatristler birlikte görüştü.

Güner, 'Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış' sözleriyle durumu özetledi. Hasta, doktor, psikolog ve psikiyatristten oluşan ekibin ikna çalışmasının ardından başvurularını ayda bire, hatta iki ayda bire kadar düşürdü.

KOAH hastası amca ise nefes darlığının verdiği kaygıyla 1 yılda 337 kez hastaneye gitti.

KOAH hastası amca ise nefes darlığının verdiği kaygıyla 1 yılda 337 kez hastaneye gitti.

Rekor ise bir erkek hastaya ait. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner'in anlattığına göre kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) yüzünden nefes darlığı çeken, bunun yarattığı kaygıyı da yönetemeyen hasta, acil servislere çok sayıda başvurdu.

Güner, 'Amcamız KOAH hastalığından, nefes darlığı hissettiğinden, bunun anksiyetisini yönetemediğinden 1 yılda 337 kere hastaneye başvurmak zorunda hissetti. Aslında hem sağlık sistemini hem de kendini yordu' ifadelerini kullandı. Güner'in vurgusu, bu başvuruların bir ihtiyaçtan çok korku ve endişeden kaynaklandığı yönündeydi.

Güner'in çağrısı net: Önce aile hekimi, gerekirse oradan uzmana yönlendirme.

Güner'in çağrısı net: Önce aile hekimi, gerekirse oradan uzmana yönlendirme.

İstanbul'un 'dünyanın sağlık başkenti' olduğunu söyleyen Güner, kentte bu yılın ilk 8 ayında 148 milyon muayene yapıldığını belirtti. İhtiyaç olmadığı halde yapılan başvuruların, sağlık hizmetine gerçekten muhtaç olanların bu hizmete erişimini zorlaştırabildiğini kaydetti.

Aile hekimlerini hastayı, ailesini, geçirdiği hastalıkları ve risk faktörlerini bilen birer sağlık danışmanı olarak tarif eden Güner, vatandaşların öncelikle onlara başvurması gerektiğini söyledi. Gerekirse aile hekimi hastayı uzman hekime yönlendirecek. Müdür, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun 'Koruyan, Üreten, Geliştiren Sağlık Modeli' kapsamında sağlık hizmetlerinin daha etkin kullanılmasının hedeflendiğini de ekledi. Güner'in nisan ayında yaptığı bir başka açıklamada da yılda 300 kez doktora giden bir hasta için 'Bu bir alışkanlık olmuş' dediği, bazılarının ise hastaneyi 'sosyalleşme aracı' olarak kullandığını anlattığı hatırlatıldı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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