İstanbul'da Bir Teyze 1 Yılda 316 Kez, Bir Amca 337 Kez Hastaneye Gitti: İl Sağlık Müdürü Nedenini Açıkladı

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, yaptığı açıklamada 'İstanbul'da bir yıl içerisinde yüzlerce kez doktora başvuran kişilerle karşılaştık' dedi ve nedenini araştırdıklarını söyledi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 1 yılda 316 kez başvuran kadın hastayla hekimler, psikologlar ve psikiyatristler birlikte görüştü.

Güner, 'Teyzemiz yaşadığı anksiyete nedeniyle hipertansiyonla ilgili korkuyor. Acilde bir serum takarak geçebileceğine inanmış' sözleriyle durumu özetledi. Hasta, doktor, psikolog ve psikiyatristten oluşan ekibin ikna çalışmasının ardından başvurularını ayda bire, hatta iki ayda bire kadar düşürdü.