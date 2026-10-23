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Arda Güler'in Louis Vuitton Çekiminden 4,5 Milyon Euro Kazandığı İddia Edildi

Arda Güler'in Louis Vuitton Çekiminden 4,5 Milyon Euro Kazandığı İddia Edildi

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
23.10.2026 - 16:50
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil, reklam anlaşmalarıyla konuşuluyor. Türk basınına da yansıyan iddiaya göre 21 yaşındaki yıldız, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un tanıtım çekimlerinde yer aldı ve bu iş birliğinden 4,5 milyon euro kazandı. Güler'in adı son günlerde Real Madrid'le yenilenecek sözleşmesi, Mbappe'den gelen övgüler ve Sevilla'ya attığı golle gündemdeydi. Reklam gelirine dair iddia, genç futbolcunun saha dışındaki değerinin de tartışılmasına yol açtı.

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Louis Vuitton'un tanıtım çekiminde Real Madrid'li yıldız da yer aldı.

Louis Vuitton'un tanıtım çekiminde Real Madrid'li yıldız da yer aldı.

Arda Güler, Louis Vuitton'un ürünlerini tanıtan çekimlerde kamera karşısına geçti.  Güler, 2023 yazında Fenerbahçe'den Real Madrid'e geçtiğinden bu yana sahada olduğu kadar saha dışında da yakından izleniyor. Dünya çapında tanınan bir lüks markanın çekimlerinde yer alması da bu ilginin yeni bir göstergesi olarak yorumlandı.

Real Madrid, Güler'in sözleşmesini 2031'e kadar uzatmayı planlıyor.

Real Madrid, Güler'in sözleşmesini 2031'e kadar uzatmayı planlıyor.

Bu sezon 10 maçta 2 gol atıp 5 asist yapan milli yıldız, Şampiyonlar Ligi'nde Roma karşısında yedekten girip iki asistle maçın gidişatını değiştirmişti. Sevilla'ya ceza sahası dışından attığı gol da haftanın en çok konuşulan anlarından biri olmuştu. Transfermarkt'ta 100 milyon euro değere ulaşan oyuncu, Fenerbahçe'den 20 milyon euro bonservis ve 10 milyon euroya ulaşan bonuslarla Real Madrid'e geçmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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