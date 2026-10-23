Arda Güler'in Louis Vuitton Çekiminden 4,5 Milyon Euro Kazandığı İddia Edildi
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Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler, bu kez sahadaki performansıyla değil, reklam anlaşmalarıyla konuşuluyor. Türk basınına da yansıyan iddiaya göre 21 yaşındaki yıldız, Fransız lüks moda markası Louis Vuitton'un tanıtım çekimlerinde yer aldı ve bu iş birliğinden 4,5 milyon euro kazandı. Güler'in adı son günlerde Real Madrid'le yenilenecek sözleşmesi, Mbappe'den gelen övgüler ve Sevilla'ya attığı golle gündemdeydi. Reklam gelirine dair iddia, genç futbolcunun saha dışındaki değerinin de tartışılmasına yol açtı.
Louis Vuitton'un tanıtım çekiminde Real Madrid'li yıldız da yer aldı.
Real Madrid, Güler'in sözleşmesini 2031'e kadar uzatmayı planlıyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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