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Tayt Giydiği İçin Görevden Alınan Vali Açıklama Yaptı

Tayt Giydiği İçin Görevden Alınan Vali Açıklama Yaptı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
18.07.2026 - 15:02
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Bisiklet sürerken giydiği spor kıyafetleri nedeniyle 'tayt giyen vali' olarak gündeme gelen Ardahan Valisi, TBMM'de tartışmalara neden olmuştu. CHP'li vekilin 'Böyle vali olmaz' sözleriyle hedef gösterdiği Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, görevden alınmasının ardından açıklama yaptı.

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Tayt giydiği için görevden alınan vali açıklama yaptı.

Tayt giydiği için görevden alınan vali açıklama yaptı.

Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, bisiklet sürerken giydiği kıyafetlerle gündeme gelmişti. Çiçek'in giydiği tayt kıyafet TBMM gündemine taşınmış  CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp tarafından 'Böyle vali olmaz' sözleriyle hedef gösterilmişti. Alp'in sözleri TBMM'de tartışma yaratırken Resmi Gazete'de yayımlanan bir karar dikkat çekti. Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla görevden alındı. 

Çiçek, görevden alınmasının ardından BirGün gazetesinden Meral Danyıldız'a konuştu. Mehmet Fatih Çiçekli, 'Pedallamaya devam. Ben yelken, kürek sporcusuyum. Bisiklet sporcusuyum. Üzerimdeki kıyafet spor kıyafetidir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyorum. Karar büyüklerimizin takdiridir' ifadelerini kullandı.

"Spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Normal mesaimizde, hafta içinde bu kıyafetle dolaşmıyoruz."

"Spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Normal mesaimizde, hafta içinde bu kıyafetle dolaşmıyoruz."

Kıyafetin tayt olmadığını; bisiklet kıyafeti olduğunu vurgulayan Çiçekli, “Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani” dedi. 

Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım. Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizdem Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek. O hayatteyken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz. Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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