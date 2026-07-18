Tayt Giydiği İçin Görevden Alınan Vali Açıklama Yaptı

Kıyafetin tayt olmadığını; bisiklet kıyafeti olduğunu vurgulayan Çiçekli, “Ben sporun değişik branşlarını profesyonele yakın yapan birisiyim. Hatta neredeyse profesyonelim. Üzerimdeki kıyafet de sabahları spor yapmakta kullandığım, spor yaparken giydiğim bir spor kıyafetidir. Onun dışında normal mesaimizde, hafta içinde zaten bu kıyafetle dolaşmıyoruz. Dolaşmayız. Hafta sonu, çok erken saatlerde bu sporu yaparız. Bu açıkça görülecektir. Sporu spor kıyafetiyle yapıyoruz yani” dedi.

Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ben sporu laf olsun, görüntü olsun, imaj olsun diye yapan birisi değilim. Bundan sonra ne yapacağım, daha çok spor yapacağım. Bu karar büyüklerimizin takdiri. Takdir buyurdular. Devletimiz, milletimiz var olsun. Bizim mesleğimizin duayen isimlerimizdem Recep Yazıcıoğlu da hayattayken bu ve benzeri nice ithamlara maruz kalmış bir büyüğümüzdü. Allah ona gani gani rahmet eylesin. O hala bizim için bir ilham kaynağı. Güzel bir örnek. O hayatteyken emin olun çok benzer, daha beter ithamlarla yüz yüze kalmış bir valimiz. Şimdi hayırla yâd ediliyor. Biz hala onun bize ilhamından istifade ediyoruz. En büyük ilham kaynağımız.”