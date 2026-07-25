Beyaz Peynirinden Listeria Bakterisi Çıkan Tahsildaroğlu'ndan Açıklama
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Tahsildaroğlu markasının kırık beyaz peynir’inde ölümcül ‘listeria’ bakterisi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini bildirdi. Tahsildaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahsildaroğlu, beyaz peynirde çıkan bakteriye dair açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Tahsildaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:
Tahsildaroğlu peynir olayı ne?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın