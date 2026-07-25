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Beyaz Peynirinden Listeria Bakterisi Çıkan Tahsildaroğlu'ndan Açıklama

Beyaz Peynirinden Listeria Bakterisi Çıkan Tahsildaroğlu'ndan Açıklama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
25.07.2026 - 14:53
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Türkiye’nin önde gelen gıda üreticilerinden Tahsildaroğlu markasının kırık beyaz peynir’inde ölümcül ‘listeria’ bakterisi çıktı. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini bildirdi. Tahsildaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

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Tahsildaroğlu, beyaz peynirde çıkan bakteriye dair açıklama yaptı.

Tahsildaroğlu, beyaz peynirde çıkan bakteriye dair açıklama yaptı.

Son günlerde popüler marka Tahsildaroğlu’nun ‘kırık beyaz peynir’ ürününde ölümcül listeria bakterisine rastlanması gündem oldu. Söz konusu bakteri, Alo 174 Gıda Hattı’na yapılan bir şikayetle ortaya çıkmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı aynı parti numarasına ait peynirlerin marketlerden toplatılarak imha edildiğini açıkladı. 

Tahsildaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi. Söz konusu partinin tedbiren piyasadan çekildiğini doğrularken, tesis genelinde yapılan geniş çaplı testlerin temiz çıktığını duyurdu.

Tahsildaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

Tahsildaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:

'Son günlerde sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında şirketimize ait bir ürün hakkında yer alan paylaşımlar üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

Alo 174 Gıda Hattından iletilen bir tüketici şikayeti üzerine, 290625 parti numaralı 400 g Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürünümüzden zincir market rafından numune alınarak Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü tarafından yapılan analiz sonucunda ürünün L. monocytogenes yönünden uygun olmadığı şirketimize bildirilmiştir.

Bildirimin ardından üretim tesisimizde resmi denetim gerçekleştirilmiş, söz konusu partiye ait ürünlerin tedbiren piyasadan çekilmesi süreci başlatılmıştır.

Şirketimiz tarafından başlatılan inceleme kapsamında, üretim tesisimizde 37 farklı noktadan çevresel numune ile şahit son ürün ve ardışık parti numarasına sahip ürünlerden numune alınarak akredite laboratuvarlarda analiz edilmiştir. Yapılan analizlerde L. monocytogenes bulgusuna rastlanmamıştır.

Şirketimizde düzenli olarak uygulanan Listeria Çevresel İzleme Programı kapsamında, bugüne kadar gerçekleştirilen çevresel izleme çalışmalarında L. monocytogenes tespit edilmemiştir. Şikayete konu ürün, ayrı bir üretim ve paketleme hattında üretilmekte olup yapılan incelemelerde diğer ürünlerimizde herhangi bir uygunsuzluk bulgusuna rastlanmamıştır.'

Tahsildaroğlu peynir olayı ne?

Tahsildaroğlu peynir olayı ne?

Olay, Kocaeli Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü’nün bir zincir market rafından aldığı numune üzerinde yaptığı analizlerle başladı. İncelemeler sonucunda, markaya ait 290625 parti numaralı ve 400 gramlık Olgunlaştırılmış Klasik Kırık Beyaz Peynir ürününde, halk sağlığını tehdit edebilecek Listeria monocytogenes bakterisi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, ilgili partinin marketlerden hızla toplatılarak imha edildiğini duyurdu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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