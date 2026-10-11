Tek Ağaca 40 Farklı Meyve Çeşidi Aşıladı

Van Aken, Syracuse Üniversitesi'nde heykel alanında doçent olarak çalışıyor. Çeşitleri, Comstock Sanat Tesisi'nin yanındaki açık hava fidanlığında yetiştirdiği bodur anaç ağaçlara aşılıyor. Aşılamada bir ağaçtan kesilen parça başka bir bitkiye bağlanıyor ve ikisi birlikte büyüyor.

Ağacın tam verime ulaşması uzun sürüyor. Van Aken en az dokuz yıl hesapladığını söylüyor. Sürenin yaklaşık beş yılı aşıların gelişmesine, sonraki dört yılı meyvelerin ortaya çıkmasına ayrılıyor.

Çeşitler kademeli olarak ekleniyor. Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nin Tyler Sanat Okulu avlusuna 2025'te dikilen ağaçta 15 çeşit vardı. Çeşit sayısının beş yılda 40'a çıkarılması planlanıyor.