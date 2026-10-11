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Yaşam
Tek Ağaca 40 Farklı Meyve Çeşidi Aşıladı

Tek Ağaca 40 Farklı Meyve Çeşidi Aşıladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
11.10.2026 - 22:01
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Sanatçı Sam Van Aken, aşılama yöntemiyle tek bir ağacın dallarında 40 farklı çekirdekli meyve çeşidi yetiştiriyor. Ağaçta erik, şeftali, kayısı, nektarin, kiraz ve badem bir arada bulunuyor.

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Van Aken 40 çeşidi bodur anaç ağaçlara aşılıyor

Van Aken 40 çeşidi bodur anaç ağaçlara aşılıyor

Van Aken, Syracuse Üniversitesi'nde heykel alanında doçent olarak çalışıyor. Çeşitleri, Comstock Sanat Tesisi'nin yanındaki açık hava fidanlığında yetiştirdiği bodur anaç ağaçlara aşılıyor. Aşılamada bir ağaçtan kesilen parça başka bir bitkiye bağlanıyor ve ikisi birlikte büyüyor.

Ağacın tam verime ulaşması uzun sürüyor. Van Aken en az dokuz yıl hesapladığını söylüyor. Sürenin yaklaşık beş yılı aşıların gelişmesine, sonraki dört yılı meyvelerin ortaya çıkmasına ayrılıyor.

Çeşitler kademeli olarak ekleniyor. Philadelphia'daki Temple Üniversitesi'nin Tyler Sanat Okulu avlusuna 2025'te dikilen ağaçta 15 çeşit vardı. Çeşit sayısının beş yılda 40'a çıkarılması planlanıyor.

Ağaçlar üniversitelere ve müzelere dikildi, amaç eski çeşitleri yaşatmak

Ağaçlar üniversitelere ve müzelere dikildi, amaç eski çeşitleri yaşatmak

Syracuse Üniversitesi kampüsündeki ağaç 2008'de hazırlandı, 2011'de bir 11 Eylül anma etkinliğinde adandı. Van Aken'in diğer ağaçları Maine'deki Colby Koleji'nde, Virginia'daki Roanoke Koleji'nde, New York'taki Everson Sanat Müzesi'nde ve Rockwell Müzesi'nde yer alıyor.

Aşılanan çeşitlerin çoğu eski ve ticari olarak üretilmeyen çekirdekli meyveler. Van Aken çeşitleri üreticilerden ve fidanlıklardan topluyor, ağırlıkla 20. yüzyıldan önceye uzanan çeşitlere yöneliyor. Amaç, bulunamaz hale gelen çeşitleri yaşatmak.

Ağaç baharda pembe, kırmızı ve beyaz tonlarında çiçek açıyor, yazın bol meyve veriyor. Van Aken ağacı farklılıklar arasında kabulün ve diyaloğun simgesi olarak tanımlıyor. 40 sayısını tarihsel ve dinsel anlamı nedeniyle seçtiğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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