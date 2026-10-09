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İplik Yerine İnsan Saçı Kullanıyorlar: Tek Eser Yıllar Sürebiliyor

İplik Yerine İnsan Saçı Kullanıyorlar: Tek Eser Yıllar Sürebiliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 16:32
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Çin'in doğusundaki Dongtai kentinde nakış ustaları ipek iplik yerine insan saçı kullanıyor. Tek bir eserin tamamlanması birkaç aydan birkaç yıla kadar sürebiliyor.

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Saçla nakış geleneği Tang döneminde işlenen Buda tasvirleriyle başladı

Saçla nakış geleneği Tang döneminde işlenen Buda tasvirleriyle başladı

Saç nakışının kökeni, 618-907 yılları arasında hüküm süren Tang Hanedanı dönemine uzanıyor. Jiangsu eyaletindeki Dongtai'de ortaya çıkan zanaatin 1.000 yılı aşkın geçmişi var. Yerel anlatılarda ilk örneklerin, genç kadınların bağlılıklarını göstermek için kendi saçlarıyla işlediği Buda tasvirleri olduğu söyleniyor.

Çin'de bedenin saçından derisine kadar anne babadan geldiğini ve ona zarar verilmemesi gerektiğini anlatan geleneksel bir söz var. Saçla nakış işlemek de bu nedenle derin adanmışlık ifadesi sayılıyor.

Zanaat, 1368-1912 yılları arasındaki Ming ve Qing hanedanları döneminde geriledi. 20. yüzyılın ikinci yarısında Suzhou nakışı uzmanlarının çalışmalarıyla yeniden canlanan teknik, kentte gelişmeyi sürdürdü. Dongtai saç nakışı 2021'de Çin'in ulusal somut olmayan kültürel miras listesine alındı.

Nakış için en az 30 santimetre uzunluğunda saç seçiliyor ve her ilmek elle atılıyor

Nakış için en az 30 santimetre uzunluğunda saç seçiliyor ve her ilmek elle atılıyor

Saç nakışında genç ve sağlıklı kadınlardan alınan, 30 santimetreden kısa olmayan saçlar kullanılıyor. Telleri uzun yıllar dayanıklı tutmak için yağından arındırıyor, yumuşatıyor, rengini sabitliyor ve koruyucu işlemlerden geçiriyorlar.

İpek nakışta makineden yararlanılabiliyor ancak saç çok ince ve kırılgan olduğu için iş tamamen el emeğine dayanıyor. Ustalar gölge ve yoğunluk geçişlerini doğal göstermek için farklı dikiş teknikleri uyguluyor. Büyük eserler çoğu zaman birkaç sanatçının ortak çalışmasıyla tamamlanıyor.

Geleneksel olarak yalnızca siyah saç kullanıldığı için tekniğe mürekkep nakışı anlamına gelen 'moxiu' adı da veriliyor. Boyama tekniklerinin gelişmesiyle portrelerin yanına çiçek, kuş ve manzara konuları eklendi. Bazı sanatçılar saçı daha ince tellere ayırıyor ya da ipek ve altın iplikle karıştırıyor. Zanaatin ustalarından Chen Boyu ise 40 yılı aşkın süredir eski motiflerden, yerel kültürden ve halk adetlerinden beslenen desenler tasarlıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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