İplik Yerine İnsan Saçı Kullanıyorlar: Tek Eser Yıllar Sürebiliyor

Saç nakışında genç ve sağlıklı kadınlardan alınan, 30 santimetreden kısa olmayan saçlar kullanılıyor. Telleri uzun yıllar dayanıklı tutmak için yağından arındırıyor, yumuşatıyor, rengini sabitliyor ve koruyucu işlemlerden geçiriyorlar.

İpek nakışta makineden yararlanılabiliyor ancak saç çok ince ve kırılgan olduğu için iş tamamen el emeğine dayanıyor. Ustalar gölge ve yoğunluk geçişlerini doğal göstermek için farklı dikiş teknikleri uyguluyor. Büyük eserler çoğu zaman birkaç sanatçının ortak çalışmasıyla tamamlanıyor.

Geleneksel olarak yalnızca siyah saç kullanıldığı için tekniğe mürekkep nakışı anlamına gelen 'moxiu' adı da veriliyor. Boyama tekniklerinin gelişmesiyle portrelerin yanına çiçek, kuş ve manzara konuları eklendi. Bazı sanatçılar saçı daha ince tellere ayırıyor ya da ipek ve altın iplikle karıştırıyor. Zanaatin ustalarından Chen Boyu ise 40 yılı aşkın süredir eski motiflerden, yerel kültürden ve halk adetlerinden beslenen desenler tasarlıyor.