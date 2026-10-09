İplik Yerine İnsan Saçı Kullanıyorlar: Tek Eser Yıllar Sürebiliyor
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Saçla nakış geleneği Tang döneminde işlenen Buda tasvirleriyle başladı
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Nakış için en az 30 santimetre uzunluğunda saç seçiliyor ve her ilmek elle atılıyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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