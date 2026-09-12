“Ben Böyleyim” Diyen 4 Burç: Değişmeleri Çok Zor
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Alışkanlıklarınızı değiştirmek kolay mıdır? Yoksa kurallarınızdan, düzeninizden ya da fikirlerinizden kolay kolay vazgeçmez misiniz? Kimisi yıllarca aynı düzeni sürdürür, kimisi karakterinden ödün vermez, kimisi de çevresindeki herkes değişse bile kendi bildiğinden şaşmaz. Peki hangi burçlar “Ben böyleyim” deyip değişmemekte ısrar ediyor?
İşte detaylar.
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Boğa
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Aslan
Başak
Akrep
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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