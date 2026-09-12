article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
“Ben Böyleyim” Diyen 4 Burç: Değişmeleri Çok Zor

“Ben Böyleyim” Diyen 4 Burç: Değişmeleri Çok Zor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.09.2026 - 13:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Alışkanlıklarınızı değiştirmek kolay mıdır? Yoksa kurallarınızdan, düzeninizden ya da fikirlerinizden kolay kolay vazgeçmez misiniz? Kimisi yıllarca aynı düzeni sürdürür, kimisi karakterinden ödün vermez, kimisi de çevresindeki herkes değişse bile kendi bildiğinden şaşmaz. Peki hangi burçlar “Ben böyleyim” deyip değişmemekte ısrar ediyor?

İşte detaylar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Boğa

Boğa

Boğa için alışkanlıklarından vazgeçmek hiç kolay değildir. Sabah kahvesini aynı şekilde içmekten, evde sevdiği koltuğa oturmaktan, yıllardır kullandığı eşyaları değiştirmemeye kadar küçük görünen pek çok şey onun hayatında yerleşmiş bir düzene dönüşebilir. Bir şeyi seviyorsa neden değiştirsin ki?

Yeni bir düzen önerildiğinde hemen adapte olmasını beklemek de pek gerçekçi değildir. Boğa önce alıştığı düzenin gerçekten bozulmaya değer olup olmadığına bakar. Memnunsa, çevresindeki herkes yeni bir şey denese bile kendi bildiği şekilde devam eder. Bazı alışkanlıkları için ikna edilmeyi değil, olduğu gibi kabul edilmeyi bekler.

Aslan

Aslan

Aslan’ın değişmek istemediği konu çoğu zaman kendinden ödün vermektir. Bir ortama girdiğinde nasıl davranacağına, neyi kabul edip neyi etmeyeceğine başkalarının karar vermesinden hoşlanmaz. Özellikle kendisini küçük düşüreceğini ya da değerinden ödün vereceğini düşündüğü bir konuda sırf karşı taraf istiyor diye geri adım atmaz.

Hatasını fark etse bile bunu herkesin önünde kabul etmek yerine kendi içinde değerlendirmeyi tercih edebilir. Çünkü Aslan için mesele her zaman haklı çıkmak değildir; kendisine duyduğu saygıyı kaybetmemektir. Bu yüzden bazı tavırları değişsin diye üzerine gidildiğinde daha da dik durabilir.

Başak

Başak

Başak’ın değişmediği şey alışkanlıktan çok iş yapma biçimidir. Bir işi nasıl yapacağını kafasında oturttuysa, başkasının yöntemine geçmek ona zaman kaybı gibi gelebilir. Dolabı düzenlemekten bir dosyayı hazırlamaya, alışveriş listesinden günlük planına kadar kendi sistemini kurar ve o sistemin dışına çıkmak istemez.

“Bunu daha kolay yapabilirsin” denildiğinde bile hemen ikna olmaz. Çünkü Başak için kolay olan, her zaman daha iyi olan değildir. Kendi yöntemiyle sonuç alıyorsa neden değiştirsin? Bir şeyi yıllardır aynı şekilde yapıyorsa, o yöntemi değiştirmek için gerçekten güçlü bir sebep gerekir.

Akrep

Akrep

Akrep’in değişmek istemediği şey ise çoğu zaman insanlara karşı koyduğu sınırlardır. Birini hayatına alması zaman alıyorsa bunu hızlandırmaya çalışmak, kırıldığı bir kişiye yeniden güvenmesini istemek ya da herkese kendisini açmasını beklemek kolay değildir. Bir kez sınır çizdiyse o sınırın neden orada olduğunu kendisi çok iyi bilir.

Akrep, çevresinden gelen “Bir şans daha ver”, “Bu kadar mesafeli olma” sözlerini dinleyebilir ama kararını kolay kolay değiştirmez. Çünkü onun için bazı şeyler bir kez yaşandığında eskisi gibi devam etmek mümkün değildir. Kendisini korumak için oluşturduğu düzeni bozmak yerine, olduğu haliyle kalmayı tercih eder.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın