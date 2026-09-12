“Ben Böyleyim” Diyen 4 Burç: Değişmeleri Çok Zor

Boğa için alışkanlıklarından vazgeçmek hiç kolay değildir. Sabah kahvesini aynı şekilde içmekten, evde sevdiği koltuğa oturmaktan, yıllardır kullandığı eşyaları değiştirmemeye kadar küçük görünen pek çok şey onun hayatında yerleşmiş bir düzene dönüşebilir. Bir şeyi seviyorsa neden değiştirsin ki?

Yeni bir düzen önerildiğinde hemen adapte olmasını beklemek de pek gerçekçi değildir. Boğa önce alıştığı düzenin gerçekten bozulmaya değer olup olmadığına bakar. Memnunsa, çevresindeki herkes yeni bir şey denese bile kendi bildiği şekilde devam eder. Bazı alışkanlıkları için ikna edilmeyi değil, olduğu gibi kabul edilmeyi bekler.