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Başak Yeni Ayı Başlıyor: Küçük Bir Adım Hayatınızı Değiştirebilir

Başak Yeni Ayı Başlıyor: Küçük Bir Adım Hayatınızı Değiştirebilir

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
11.09.2026 - 15:51
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Başak Yeni Ayı, astrolojik açıdan son derece hareketli geçen Eylül ayına damgasını vurmaya geliyor! 11 Eylül'de Başak burcunun 18 derecesinde meydana gelen Yeni Ay, Mars'ın Yengeç burcundaki etkisiyle gücüne güç katıyor. Astrolog Dinçer Güner ise şimdi yapılacak küçük bir değişikliğin bile büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. 

Şimdi harekete geçerseniz, hayatınızı değiştirebilirsiniz! 

İşte detaylar.

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“Böyle Gitmez” Dediğiniz Şey Değişiyor

“Böyle Gitmez” Dediğiniz Şey Değişiyor

Başak burcundaki Yeni Ay, hayatımızda uzun süredir aksayan ve artık sürdürülemeyen düzenleri fark ettirebilir. Uyku düzeni, çalışma şekli, para yönetimi, zaman kullanımı ya da günlük alışkanlıklar yeniden ele alınabilir.

Astrolog Dinçer Güner’e göre burada önemli olan hayatı bir anda değiştirmek değil. Her gün yaptığınız küçük bir şeyi değiştirmek bile büyük bir dönüşümün başlangıcı olabilir.

Sağlık Rutinleri Yeniden Düzenlenebilir

Bu Yeni Ay’da özellikle uyku, beslenme, günlük hareket, fiziksel bakım ve sağlık kontrolleri öne çıkıyor. Uzun süredir ertelediğiniz bir kontrolü yaptırmak, sürdürülebilir bir rutin oluşturmak ya da çalışma koşullarınızı değiştirmek için harekete geçebilirsiniz.

Ertelediğiniz İş İçin Harekete Geçebilirsiniz

Uzun zamandır başlanamayan bir programa başlamak, çalışma sistemini değiştirmek, gereksiz bir alışkanlığı bırakmak veya yarım kalan bir işi tamamlamak için güçlü bir dönem olabilir.

Yeni Ay’ın Mars etkisi de fark edilen sorunlara karşı harekete geçmeyi destekliyor. Özellikle iş hayatında görev paylaşımı yapmak, bir işi devretmek veya daha verimli bir sistem kurmak gündeme gelebilir.

Peki ya Aşk? İlişkilerde de Dengeler Değişebilir

Peki ya Aşk? İlişkilerde de Dengeler Değişebilir

Yeni Ay yalnızca iş ve günlük düzeni değil, ilişkilerdeki sorumlulukları da görünür hale getirebilir. 

Sürekli toparlayan, planlayan veya sorun çözen taraf olduğunuzu fark edebilir ve “Bu yük neden hep bende?” diye sorgulayabilirsiniz. Bu farkındalık, ilişkilerde görev dağılımının yeniden yapılmasına kapı aralayabilir. Belki de yeni bir aşk için o büyük adımı atmanın da tam vaktidir. 

Asıl Değişim Küçük Bir Kararla Başlayacak: 'Kelebek Etkisi'

Başak Yeni Ayı’nın en güçlü mesajını da açıklıyor Güner! Büyük sonuçlar için her zaman büyük adımlar gerekmiyor. Uzun süredir çözülemeyen bir problemin kaynağını fark etmek, yeni bir yöntem keşfetmek veya günlük rutinde tek bir şeyi değiştirmek bile süreci başlatabilir.

Kısacası gökyüzü bu kez “her şeyi değiştir” demiyor; önce çalışmayan bir şeyi düzelt diyor. Üstelik şimdi harekete geçerseniz; Venüs retrosuna, yani Kasım sonuna kadar sürecek etkilerle hayatınızı tümüyle değiştirebilirsiniz. 

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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