Başak Yeni Ayı Başlıyor: Küçük Bir Adım Hayatınızı Değiştirebilir
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Başak Yeni Ayı, astrolojik açıdan son derece hareketli geçen Eylül ayına damgasını vurmaya geliyor! 11 Eylül'de Başak burcunun 18 derecesinde meydana gelen Yeni Ay, Mars'ın Yengeç burcundaki etkisiyle gücüne güç katıyor. Astrolog Dinçer Güner ise şimdi yapılacak küçük bir değişikliğin bile büyük sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor.
Şimdi harekete geçerseniz, hayatınızı değiştirebilirsiniz!
İşte detaylar.
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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