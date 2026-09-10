Gözünüzdeki Atom Sayısı Evrendeki Tüm Yıldızlardan Fazla: 1'in Yanında 24 Sıfır Var!
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Sosyal medyada dolaşan bir bilim iddiası yeniden gündem oldu: Tek bir insan gözü, gözlemlenebilir evrendeki bütün yıldızlardan daha fazla atom barındırıyor. İlk duyulduğunda imkânsız gibi görünen bu bilgi, kâğıt üzerinde hesaplandığında büyük ölçüde ayakta kalıyor. Yaklaşık 7,5 gram ağırlığındaki bir göz küresinin içinde 10²⁴ mertebesinde atom var; yıldızlar için verilen tahminler ise 10²² ile 10²⁴ arasında değişiyor.
Kaynak: Next Science
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Yaklaşık 7,5 gramlık bir göz küresinin içinde, 1 yazıp yanına 24 sıfır koyduğunuzda çıkan sayı kadar atom bulunuyor.
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Öte yandan gözlemlenebilir evrendeki yıldız sayısı için verilen aralık 10²² ile 10²⁴ arasında gidip geliyor.
Ancak iddianın dolaşıma giren hâlinde ciddi bir hata var: Evrenin tamamındaki atom sayısı 10⁸⁰ civarında.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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