Gözünüzdeki Atom Sayısı Evrendeki Tüm Yıldızlardan Fazla: 1'in Yanında 24 Sıfır Var!

Hesabın temeli, kimyanın en bilinen sabiti olan Avogadro sayısına dayanıyor: 6,022 x 10²³. Bir insan göz küresi ortalama 7,5 gram ağırlığında ve kütlesinin büyük bölümü sudan oluşuyor. 7,5 gram su yaklaşık 0,42 mol demek; bu da 2,5 x 10²³ su molekülü anlamına geliyor. Her su molekülünde iki hidrojen ve bir oksijen atomu bulunduğu için yalnızca sudan gelen atom sayısı 7,5 x 10²³'ü buluyor.

Üzerine kolajen, protein, yağ ve tuzların atomları eklendiğinde toplam rahatlıkla 10²⁴ sınırına dayanıyor. Bu atomların hepsi de aynı anda iş başında: Retinada ışığı yakalayan rodopsin molekülleri, saniyenin binde biri ölçeğinde şekil değiştirerek foton bilgisini sinir sinyaline çeviriyor.