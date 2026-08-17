Altın Bir Anda Tepetaklak Olabilir: Ünlü Ekonomist Altında Kritik Rakamı Açıkladı

Ons altın, gece yarısı işlemlerinde sert bir sıçrama yaşayarak 4 bin 400 dolar sınırını anlık olarak geride bıraktı. Yüzde 0,63’lük artışla 4 bin 408 dolara kadar tırmanan ons altın, serbest piyasada anlık olarak 4 bin 399 dolar bantlarında dengelenmeye çalışıyor.

Yurt içi piyasalarda ise gram altın TL bazında benzer bir tablo sergiledi. Gece saatlerinde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 800 TL sınırına kadar dayandı.