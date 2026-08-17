Altın Bir Anda Tepetaklak Olabilir: Ünlü Ekonomist Altında Kritik Rakamı Açıkladı
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Her dönem kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altın, hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlarken uzmanlardan yeni uyarı geldi. Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, altın için kritik seviyeyi açıkladı. Peki, altın yükselecek mi? TGRT Haber'den Ömer Faruk Bingöl'e konuşan Doç Dr. Eryılmaz, altın fiyatları için gün uyarısında bulundu.
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Altın fiyatları: Altın ne kadar?
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Altında gece yarısı sürprizi.
Altın fiyatlarında kritik seviye: Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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