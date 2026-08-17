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Ekonomi
Altın Bir Anda Tepetaklak Olabilir: Ünlü Ekonomist Altında Kritik Rakamı Açıkladı

Altın Bir Anda Tepetaklak Olabilir: Ünlü Ekonomist Altında Kritik Rakamı Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
17.08.2026 - 11:52
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Her dönem kazandırmasıyla 'güvenli liman' adını alan altın, hareketliliğini sürdürüyor. Altın fiyatları yeni haftanın ilk gününe yükselişle başlarken uzmanlardan yeni uyarı geldi. Ünlü ekonomist Filiz Eryılmaz, altın için kritik seviyeyi açıkladı. Peki, altın yükselecek mi? TGRT Haber'den Ömer Faruk Bingöl'e konuşan Doç Dr. Eryılmaz, altın fiyatları için gün uyarısında bulundu.

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Altın fiyatları: Altın ne kadar?

Altın fiyatları: Altın ne kadar?

17 Ağustos 2026 altın fiyatları belli oldu. Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu? İşte altında son durum:

Gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatı 6 bin 779 TL

Çeyrek altın ne kadar?

Çeyrek altın fiyatı 10 bin 960 TL

Yarım altın fiyatı

Yarım altın 21 bin 923 TL

Cumhuriyet altını fiyatı

Cumhuriyet altını 43 bin 712 TL

Ons altın fiyatı

Ons altın 4 bin 398 dolar

Altında gece yarısı sürprizi.

Altında gece yarısı sürprizi.

Ons altın, gece yarısı işlemlerinde sert bir sıçrama yaşayarak 4 bin 400 dolar sınırını anlık olarak geride bıraktı. Yüzde 0,63’lük artışla 4 bin 408 dolara kadar tırmanan ons altın, serbest piyasada anlık olarak 4 bin 399 dolar bantlarında dengelenmeye çalışıyor.

Yurt içi piyasalarda ise gram altın TL bazında benzer bir tablo sergiledi. Gece saatlerinde yaşanan hareketlilikle birlikte gram altın 6 bin 800 TL sınırına kadar dayandı.

Altın fiyatlarında kritik seviye: Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı.

Altın fiyatlarında kritik seviye: Ekonomist Filiz Eryılmaz açıkladı.

Piyasadaki bu hareketliliğin ardından yatırımcılar 'Altında yükseliş sürecek mi?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan ekonomist Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 4 bin 311 dolar seviyesinin kritik destek olduğuna dikkat çekti. Bu seviyenin altına düşmesi halinde satış baskısının artacağına dikkat çeken Eryılmaz, 'Hareketin nerede duracağı izlenmelidir. Çok güçlü bir yükseliş beklentisi için ise 4.450 dolar direnci üzerinde 1-2 günlük kapanışlar kritik bir katalizör olabilir” dedi.

(Bu içerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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