Kıvanç Tatlıtuğ Kimlerle Aşk Yaşadı? Eski Sevgilileri ve Çok Konuşulan Kariyeri

Kıvanç Tatlıtuğ, 2026 yılı itibarıyla Türkiye’nin en çok kazanan ve en zengin ünlüleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Tahmini servetinin 15 milyon doların üzerinde olduğu konuşulurken, son dönemde büyük bir banka ile yaptığı 2,5 milyon dolarlık (yaklaşık 107 milyon TL) reklam anlaşmasıyla da gündeme oturdu.

Yeni Projesi: Ünlü oyuncu şu sıralar Disney Plus için hazırlanan ve bir ajan hikayesini konu alan 'Dönence' (kod adı) dizisiyle setlere dönmeye hazırlanıyor. Bölüm başı 4 milyon TL alacağı konuşulan Tatlıtuğ, bu projede 'Ali' karakterine hayat verecek.