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Farah Zeynep'i de Çileden Çıkaran Çirkin-Bergen Tartışmasına Nur Sürer'den Flaş Bir Açıklama Geldi!

Farah Zeynep'i de Çileden Çıkaran Çirkin-Bergen Tartışmasına Nur Sürer'den Flaş Bir Açıklama Geldi!

farah zeynep abdullah
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.09.2026 - 07:35 Son Güncelleme: 15.09.2026 - 07:38
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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin yeni sezon fragmanı, Bergen filmiyle olan sahne benzerlikleri yüzünden haftalardır magazin gündeminde. Tartışmaya dizide Cennet karakterini canlandıran usta oyuncu Nur Sürer de dahil oldu. Sürer'in konuya dair sarf ettiği cümleler, sosyal medyada saatler içinde binlerce paylaşıma ulaştı. Peki usta oyuncu, iki yapım arasındaki benzerlik iddialarını nasıl değerlendirdi?

Kaynak: Pop Fest

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Kırk yılı aşkın süredir oyunculuk yapan Nur Sürer, şu sıralar Çirkin dizisinde Cennet Tunalı karakterine hayat veriyor.

Kırk yılı aşkın süredir oyunculuk yapan Nur Sürer, şu sıralar Çirkin dizisinde Cennet Tunalı karakterine hayat veriyor.

Sinemaya 1979 yapımı Bereketli Topraklar Üzerinde filmiyle adım atan ünlü oyuncu kırk yılı aşkın kariyerinde onlarca sinema ve dizi projesinde rol aldı. Birbirinden önemli dizi ve filmlerde rol alan Sürer unutulmaz rollere imza attı.

Ünlü isim son dönemde Çirkin dizisinde mahallenin kuralcı anaerkil figürü Cennet Tunalı'yı canlandırıyor; karakter, Kadir, Nehir ve Yaren'in annesi olarak hikayenin merkezinde yer alıyor.

Sürer'in rol aldığı Çirkin dizisi yeni sezon öncesi Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'in fragmanını mahkemeye taşıyacağını duyurmasıyla gündem oldu.

Sürer'in rol aldığı Çirkin dizisi yeni sezon öncesi Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'in fragmanını mahkemeye taşıyacağını duyurmasıyla gündem oldu.

Star TV'de ekrana gelen Çirkin dizisinin ikinci sezon fragmanı, yayınlandığı andan itibaren tartışma yarattı. Fragmanda bir solistin makyaj masasında hazırlanması, eldiven giymesi, parfüm sıkması ve sahneye doğru koridorda yürümesi, 2022 yapımı Bergen filmindeki sahne akışıyla neredeyse birebir örtüşüyordu.

Filmin yapımcı şirketi Orchestra Content, kamera açılarından ses tasarımına kadar pek çok unsurun kopyalandığını öne sürerek tanıtım filmi kaldırılmazsa savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını ve tazminat davası açacaklarını duyurdu. Dizinin yapımcısı 25 Film ise bu tür sahnelerin sinema tarihinde sıkça kullanılan anlatım teknikleri olduğunu savunarak iddiaları reddetti.

Farah Zeynep Abdullah, benzerlik tartışmasına 'Göz bandını unutmuşsunuz' diyerek gönderme yaptı.

Farah Zeynep Abdullah, benzerlik tartışmasına 'Göz bandını unutmuşsunuz' diyerek gönderme yaptı.

Bergen filminde başrolü oynayan ve karakterin yüzündeki yara izlerini kapatan göz bandıyla akıllarda kalan Farah Zeynep Abdullah, tartışmaya sosyal medyadan dahil oldu ve 'Göz bandını unutmuşsunuz' diyerek dizi ekibine gönderme yaptı. Abdullah daha sonra bir takipçisinin küfürlü mesajını da hikayesinde paylaşarak sessiz kalmadığını gösterdi.

Nur Sürer kendisine sorulmasının ardından tartışmaya dahil oldu.

Çirkin dizisinde Cennet karakterini oynayan Nur Sürer ise tartışmaya çok daha ölçülü bir üslupla yaklaştı: 'O tarz Yeşilçam'da 550 tane film yapıldı, kimse hallenmesin' diyerek benzer sahnelerin Türk sinemasında yıllardır sık kullanıldığını savundu. Sürer'in bu çıkışı sosyal medyada saatler içinde geniş yankı buldu; bazı kullanıcılar oyuncuyu haklı bulurken bazıları da Farah Zeynep'in tarafında yer aldı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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