Farah Zeynep'i de Çileden Çıkaran Çirkin-Bergen Tartışmasına Nur Sürer'den Flaş Bir Açıklama Geldi!
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Star TV ekranlarında yayınlanan Çirkin dizisinin yeni sezon fragmanı, Bergen filmiyle olan sahne benzerlikleri yüzünden haftalardır magazin gündeminde. Tartışmaya dizide Cennet karakterini canlandıran usta oyuncu Nur Sürer de dahil oldu. Sürer'in konuya dair sarf ettiği cümleler, sosyal medyada saatler içinde binlerce paylaşıma ulaştı. Peki usta oyuncu, iki yapım arasındaki benzerlik iddialarını nasıl değerlendirdi?
Kaynak: Pop Fest
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Kırk yılı aşkın süredir oyunculuk yapan Nur Sürer, şu sıralar Çirkin dizisinde Cennet Tunalı karakterine hayat veriyor.
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Sürer'in rol aldığı Çirkin dizisi yeni sezon öncesi Bergen filminin yapımcısı Orchestra Content'in fragmanını mahkemeye taşıyacağını duyurmasıyla gündem oldu.
Farah Zeynep Abdullah, benzerlik tartışmasına 'Göz bandını unutmuşsunuz' diyerek gönderme yaptı.
Nur Sürer kendisine sorulmasının ardından tartışmaya dahil oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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