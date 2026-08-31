Başak Yeniayı’nın düzenleyici ve şifalı enerjisiyle hem bedensel hem de ruhsal sağlığınıza özen göstereceğiniz pratik, sağlam bir yaşam rutini oluşturacaksınız. Zihninizdeki yorucu duygusal sis perdesinden arınmak ve ilişkilerde sınırlarınızı belirlemek psikolojik olarak büyük bir rahatlama getirecek. Ay sonundaki enerjik Koç Dolunayı döneminde ise özgüveniniz artarken, stres kaynaklı harcamalara ve anlık tepkilere dikkat etmeli; sezgilerinizi pratik zekanızla birleştirerek zihinsel dengenizi korumalısınız.