Ayın ilk yarısında karşıt burcunuzda gerçekleşecek Başak Yeniayı ile birlikte partnerinizle veya iş ortaklarınızla aranızdaki aksaklıkları masaya yatırıp pratik çözümler üreteceksiniz. Kendinizi feda etmek yerine sınırlarınızı çizmeyi öğreneceğiniz bu dönemde, 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle ikili ilişkilerinizde 'biz' bilinci, adalet ve duygusal derinlik öne çıkacak. Süregelen birlikteliğinizde partnerinizle daha adil ve uyumlu adımlar atabilir, bekarsanız derin bağlar kurabileceğiniz ve size kendinizi güvende hissettirecek biriyle duygusal bir denge yakalayabilirsiniz.