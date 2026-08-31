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Eylül 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.08.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Eylül ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Balık ve yükselen Balık burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Balık ve yükselen Balık burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Eylül ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Eylül ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Ayın ilk yarısında karşıt burcunuzda gerçekleşecek Başak Yeniayı ile birlikte partnerinizle veya iş ortaklarınızla aranızdaki aksaklıkları masaya yatırıp pratik çözümler üreteceksiniz. Kendinizi feda etmek yerine sınırlarınızı çizmeyi öğreneceğiniz bu dönemde, 23 Eylül’de Güneş’in Terazi burcuna geçişiyle ikili ilişkilerinizde 'biz' bilinci, adalet ve duygusal derinlik öne çıkacak. Süregelen birlikteliğinizde partnerinizle daha adil ve uyumlu adımlar atabilir, bekarsanız derin bağlar kurabileceğiniz ve size kendinizi güvende hissettirecek biriyle duygusal bir denge yakalayabilirsiniz.

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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