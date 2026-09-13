Sevgili Balık, bu hafta Neptün sizi her zamankinden daha fazla hayal dünyanıza çekiyor. 14-20 Eylül aralığında ilişkisi olan Balıklar, partnerinin söylemediği bir şeyi sanki ağzından duymuş gibi hissedebilir; bu sezgiye güvenin ama gerçeklik payını da unutmayın. Bekar Balıklar için hafta, bir şiirden fırlamış gibi görünen ama aslında oldukça gerçek bir tanışmaya kapı aralayabilir. Her şeyi olduğundan güzel görme eğiliminiz bazen hayal kırıklığına zemin hazırlıyor; sınırlarınızı netleştirmek bu hafta kendinizi korumanın en iyi yolu. Duygusal derinliğiniz bir yük değil, en büyük cazibeniz.

Gelecek hafta görüşmek üzere, aşkla kal…