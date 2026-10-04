Sevgili Balık, Merkür ile Venüs'ün haftanın başında Akrep'te buluşması duygularını yoğunlaştırıyor ve bu yoğunluk ayaklarında ya da bağışıklığında yorgunluk olarak görünebilir. Sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı bu hafta sana iyi gelir. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı iş yerinde ani bir tempo yaratırsa kendini fazla zorlama; kısa mola vermek baş ağrısını önler. Hafta sonunda Yeniay bedenini yenileme fırsatı sunuyor, ama hayal gücünle fazla meşgulken uyku saatini kaçırma. Yatmadan önce sessiz bir ortam yaratmak daha derin uyumana yardımcı olur. Gün içinde yeterli protein almaya da dikkat et; atlanan öğünler enerjini düşürebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…