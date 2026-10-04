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Balık Burcu right-white
5 - 11 Ekim 2026, Haftalık Sağlık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
04.10.2026 - 18:16
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Hafta boyunca sağlığınızı korumak ve gökyüzünün şifa enerjisinden yararlanmak için bilmeniz gerekenleri derledik. Medikal astrolojiye göre insan bedenini etkileyen tüm gezegenlerin hareketleri ve Chiron asteroidinin de konumunu referans alarak 5 Ekim - 11 Ekim haftasında Balık ve yükselen Balık burçlarının sağlık durumuna ilişkin gelişmeleri kaleme aldık. Peki, hafta boyunca sağlık durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık medikal astroloji yorumları

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, Merkür ile Venüs'ün haftanın başında Akrep'te buluşması duygularını yoğunlaştırıyor ve bu yoğunluk ayaklarında ya da bağışıklığında yorgunluk olarak görünebilir. Sıcak bir ayak banyosu ve bol sıvı bu hafta sana iyi gelir. Mars'ın Uranüs'le uyumlu açısı iş yerinde ani bir tempo yaratırsa kendini fazla zorlama; kısa mola vermek baş ağrısını önler. Hafta sonunda Yeniay bedenini yenileme fırsatı sunuyor, ama hayal gücünle fazla meşgulken uyku saatini kaçırma. Yatmadan önce sessiz bir ortam yaratmak daha derin uyumana yardımcı olur. Gün içinde yeterli protein almaya da dikkat et; atlanan öğünler enerjini düşürebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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