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22 Yaşında Milyoner Olan Fenomen, Başarı Yolculuğunun Bilinmeyen Yüzünü Anlattı

22 Yaşında Milyoner Olan Fenomen, Başarı Yolculuğunun Bilinmeyen Yüzünü Anlattı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
14.07.2026 - 12:31
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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kurduğu moda markasıyla milyon dolarlık bir başarıya ulaşan sosyal medya fenomeni Sophia Begg, zirveye uzanan yolculuğunun sanıldığı kadar kolay olmadığını anlattı. Forbes 30 Under 30 listesine giren genç girişimci, beden algısı bozukluğuyla mücadelesinden sosyal medyanın özel hayatı üzerindeki etkilerine kadar yaşadığı zorlukları ilk kez bu kadar açık şekilde paylaştı.

Kaynak: https://www.news.com.au/lifestyle/bea...
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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen milyonlarca takipçiye ve sekiz haneli bir moda markasına sahip olan Avustralyalı fenomen Sophia Begg, başarı hikâyesinin perde arkasını anlattı.

Henüz 22 yaşında olmasına rağmen milyonlarca takipçiye ve sekiz haneli bir moda markasına sahip olan Avustralyalı fenomen Sophia Begg, başarı hikâyesinin perde arkasını anlattı.

Forbes 30 Under 30 listesine giren genç girişimci, beden algısı bozukluğundan sosyal medyanın karanlık yüzüne kadar yaşadığı zorlukları samimi açıklamalarla paylaştı.

Avustralya'nın en tanınan dijital içerik üreticilerinden biri olan Sophia Begg, sosyal medyada 'SophiaDopha' adıyla tanınıyor. 16 yaşında hobi olarak başladığı içerik üretimini kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüştüren Begg, bugün yaklaşık 2 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Genç yaşta kurduğu giyim markası All for Mimi ise onu milyon dolarlık bir girişimin sahibi yaptı.

Sophia Begg, büyük büyükannesinden ilham alarak kurduğu All for Mimi markasıyla moda sektöründe dikkat çekici bir yükseliş yakaladı.

Sophia Begg, büyük büyükannesinden ilham alarak kurduğu All for Mimi markasıyla moda sektöründe dikkat çekici bir yükseliş yakaladı.

Günlük kullanım için tasarlanan spor giyim ürünleri, atletler ve temel parçalar üzerine kurulu marka, kısa sürede büyük ilgi gördü.

Geçtiğimiz yıl Forbes'un 30 Under 30 listesine seçilen Begg, aynı zamanda TikTok Business of the Year ödülünün de sahibi oldu. Markasını uluslararası pazara taşımaya hazırlanan fenomen, aldığı ödüllerin kişiliğini değiştirmediğini söylüyor.

'Bu unvanlar benim için büyük bir onur. Ancak kim olduğumu değiştirmiyor. Takipçilerim her zaman gerçek ve doğal halimi görmeye devam edecek.'

Begg, sosyal medya sayesinde birçok insanın gerçek yüzünü gördüğünü de söyledi.

Begg, sosyal medya sayesinde birçok insanın gerçek yüzünü gördüğünü de söyledi.

Fenomen olmaya başladıktan sonra bazı arkadaşlıklarının ve ilişkilerinin sona erdiğini belirten genç girişimci, bu deneyimlerin özel hayatına bakış açısını değiştirdiğini ifade etti.

Daha önce iki ilişkisini kamuoyuyla paylaşan Begg, şu anki partnerini bilinçli olarak sosyal medyadan uzak tuttuğunu söyledi.

'İnsanlar internette gerçekten çok acımasız olabiliyor. Bu yüzden sevdiğim kişileri o dünyanın içine çekmek istemiyorum.'

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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