22 Yaşında Milyoner Olan Fenomen, Başarı Yolculuğunun Bilinmeyen Yüzünü Anlattı
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Kaynak: https://www.news.com.au/lifestyle/bea...
Henüz 22 yaşında olmasına rağmen kurduğu moda markasıyla milyon dolarlık bir başarıya ulaşan sosyal medya fenomeni Sophia Begg, zirveye uzanan yolculuğunun sanıldığı kadar kolay olmadığını anlattı. Forbes 30 Under 30 listesine giren genç girişimci, beden algısı bozukluğuyla mücadelesinden sosyal medyanın özel hayatı üzerindeki etkilerine kadar yaşadığı zorlukları ilk kez bu kadar açık şekilde paylaştı.
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Henüz 22 yaşında olmasına rağmen milyonlarca takipçiye ve sekiz haneli bir moda markasına sahip olan Avustralyalı fenomen Sophia Begg, başarı hikâyesinin perde arkasını anlattı.
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Sophia Begg, büyük büyükannesinden ilham alarak kurduğu All for Mimi markasıyla moda sektöründe dikkat çekici bir yükseliş yakaladı.
Begg, sosyal medya sayesinde birçok insanın gerçek yüzünü gördüğünü de söyledi.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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