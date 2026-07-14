22 Yaşında Milyoner Olan Fenomen, Başarı Yolculuğunun Bilinmeyen Yüzünü Anlattı

Forbes 30 Under 30 listesine giren genç girişimci, beden algısı bozukluğundan sosyal medyanın karanlık yüzüne kadar yaşadığı zorlukları samimi açıklamalarla paylaştı.

Avustralya'nın en tanınan dijital içerik üreticilerinden biri olan Sophia Begg, sosyal medyada 'SophiaDopha' adıyla tanınıyor. 16 yaşında hobi olarak başladığı içerik üretimini kısa sürede profesyonel bir kariyere dönüştüren Begg, bugün yaklaşık 2 milyon takipçiye ulaşmış durumda. Genç yaşta kurduğu giyim markası All for Mimi ise onu milyon dolarlık bir girişimin sahibi yaptı.