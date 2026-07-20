Kızının Düğünündeki Büyük Sevinç Hastanelik Etti: "Mutlu Kalp Sendromu" Çıktı
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Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ha...
Kızının düğününde yaşadığı büyük mutluluk, 65 yaşındaki bir annenin hastanelik olmasına neden oldu. İlk etapta kalp krizi geçirdiği düşünülen kadına yapılan tetkikler sonucunda, nadir görülen 'mutlu kalp sendromu' tanısı konuldu. Uzmanlar, yoğun sevinç ve heyecanın da kalp üzerinde ciddi strese yol açabileceği konusunda uyarıyor.
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Kızının düğününde yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle fenalaşan 65 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.
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Tıp literatüründe Takotsubo Kardiyomiyopatisi (TTS) olarak adlandırılan bu durum, kalp krizine oldukça benzer belirtiler gösterse de kalp damarlarında tıkanıklık bulunmuyor.
New York'taki Icahn Tıp Fakültesi kardiyologlarından Dr. John Madias ise yaptığı değerlendirmede, mutlu kalp sendromu ile kırık kalp sendromunun kısa ve uzun vadeli komplikasyonlarının büyük ölçüde benzer olduğunu belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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