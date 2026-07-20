Kızının Düğünündeki Büyük Sevinç Hastanelik Etti: "Mutlu Kalp Sendromu" Çıktı

Buna rağmen uzmanlar, hastalığın hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi olabileceğini vurguluyor.

Araştırmacılara göre TTS, yalnızca büyük üzüntüler veya travmalar sonrası değil; düğün, doğum, büyük başarılar ya da beklenmedik sevinçler gibi son derece güçlü olumlu duyguların ardından da gelişebiliyor. Bu nedenle bazı vakalar 'mutlu kalp sendromu' olarak adlandırılıyor.

Araştırmanın yazarları, hem kırık kalp sendromunda hem de mutlu kalp sendromunda sempatik sinir sisteminin aşırı uyarıldığını ve stres hormonlarının hızla yükseldiğini belirtiyor. Ancak olumlu ve olumsuz duyguların vücutta oluşturduğu hormonal yanıtların birbirinden farklı olabileceği ifade ediliyor. İlk bulgular, mutlu kalp sendromunun daha hafif seyredebildiğini ve kısa vadeli sonuçlarının daha iyi olabileceğini gösterse de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.