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Kızının Düğünündeki Büyük Sevinç Hastanelik Etti: "Mutlu Kalp Sendromu" Çıktı

Kızının Düğünündeki Büyük Sevinç Hastanelik Etti: "Mutlu Kalp Sendromu" Çıktı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 17:24
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Kızının düğününde yaşadığı büyük mutluluk, 65 yaşındaki bir annenin hastanelik olmasına neden oldu. İlk etapta kalp krizi geçirdiği düşünülen kadına yapılan tetkikler sonucunda, nadir görülen 'mutlu kalp sendromu' tanısı konuldu. Uzmanlar, yoğun sevinç ve heyecanın da kalp üzerinde ciddi strese yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Kaynak: https://www.unilad.com/news/health/ha...
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Kızının düğününde yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle fenalaşan 65 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

Kızının düğününde yaşadığı yoğun mutluluk nedeniyle fenalaşan 65 yaşındaki bir kadın hastaneye kaldırıldı.

İlk etapta kalp krizi şüphesiyle değerlendirilen kadına, yapılan tetkikler sonucunda nadir görülen 'mutlu kalp sendromu' (Happy Heart Syndrome) tanısı konuldu. Uzmanlar, aşırı mutluluğun da kalp üzerinde ciddi strese neden olabileceğine dikkat çekiyor.

Kızının düğününde yaşadığı yoğun duygusal heyecan, 65 yaşındaki bir anne için beklenmedik bir sağlık sorununa dönüştü. Düğünden sonraki üç gün boyunca göğüs ağrısı ve nefes darlığı yaşayan kadın, kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Ancak ayrıntılı incelemeler sonucunda hastanın kalp krizi geçirmediği, halk arasında 'kırık kalp sendromu'olarak bilinen ancak bu vakada 'mutlu kalp sendromu' şeklinde ortaya çıkan geçici bir kalp rahatsızlığı yaşadığı belirlendi.

Tıp literatüründe Takotsubo Kardiyomiyopatisi (TTS) olarak adlandırılan bu durum, kalp krizine oldukça benzer belirtiler gösterse de kalp damarlarında tıkanıklık bulunmuyor.

Tıp literatüründe Takotsubo Kardiyomiyopatisi (TTS) olarak adlandırılan bu durum, kalp krizine oldukça benzer belirtiler gösterse de kalp damarlarında tıkanıklık bulunmuyor.

Buna rağmen uzmanlar, hastalığın hayatı tehdit edebilecek kadar ciddi olabileceğini vurguluyor.

Araştırmacılara göre TTS, yalnızca büyük üzüntüler veya travmalar sonrası değil; düğün, doğum, büyük başarılar ya da beklenmedik sevinçler gibi son derece güçlü olumlu duyguların ardından da gelişebiliyor. Bu nedenle bazı vakalar 'mutlu kalp sendromu' olarak adlandırılıyor.

Araştırmanın yazarları, hem kırık kalp sendromunda hem de mutlu kalp sendromunda sempatik sinir sisteminin aşırı uyarıldığını ve stres hormonlarının hızla yükseldiğini belirtiyor. Ancak olumlu ve olumsuz duyguların vücutta oluşturduğu hormonal yanıtların birbirinden farklı olabileceği ifade ediliyor. İlk bulgular, mutlu kalp sendromunun daha hafif seyredebildiğini ve kısa vadeli sonuçlarının daha iyi olabileceğini gösterse de bu konuda daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyuluyor.

New York'taki Icahn Tıp Fakültesi kardiyologlarından Dr. John Madias ise yaptığı değerlendirmede, mutlu kalp sendromu ile kırık kalp sendromunun kısa ve uzun vadeli komplikasyonlarının büyük ölçüde benzer olduğunu belirtti.

New York'taki Icahn Tıp Fakültesi kardiyologlarından Dr. John Madias ise yaptığı değerlendirmede, mutlu kalp sendromu ile kırık kalp sendromunun kısa ve uzun vadeli komplikasyonlarının büyük ölçüde benzer olduğunu belirtti.

Ayrıca şimdiye kadar bildirilen vakalarda mutlu kalp sendromunun erkeklerde, kırık kalp sendromuna kıyasla daha yüksek oranda görüldüğünü söyledi.

Tedavisinin ardından sağlığına kavuşan annenin, araştırma ekibinin aktardığına göre gelecekte diğer çocuklarının mutlu anlarına da tanıklık etmeyi sabırsızlıkla beklediği ifade edildi.

Mutlu Kalp Sendromunun Belirtileri Neler?

Harvard Health'e göre mutlu kalp sendromunun belirtileri, klasik kalp kriziyle büyük ölçüde benzerlik gösteriyor. Dikkat edilmesi gereken başlıca belirtiler şunlar:

  • Göğüste şiddetli baskı veya ağrı

  • Nefes darlığı

  • Ani gelişen yoğun yorgunluk

  • Soğuk terleme

  • Baş dönmesi veya sersemlik hissi

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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