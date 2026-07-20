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19 Yıldır Tek Bir Ağacın Bile Zarar Görmemesi İçin Aynı Kulede Nöbet Tutuyor

19 Yıldır Tek Bir Ağacın Bile Zarar Görmemesi İçin Aynı Kulede Nöbet Tutuyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
20.07.2026 - 23:49
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2 bin metre rakımdaki Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Yaşar Yıldırım, 19 yıldır ormanları korumak için nöbet tutuyor. Zorlu hava koşullarına ve ulaşım şartlarına rağmen görevini sürdüren Yıldırım, tek bir ağacın bile yanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olduklarını söylüyor.

Kaynak: AA

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte bulunan Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım, tam 19 yıldır ormanları korumak için nöbet tutuyor.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte bulunan Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım, tam 19 yıldır ormanları korumak için nöbet tutuyor.

Zorlu hava koşulları, ulaşım güçlüğü ve ailesinden uzak geçen günlere rağmen görevini büyük bir özveriyle sürdüren Yıldırım, yangınla mücadelede ilk müdahalenin en kritik halkalarından biri olarak dikkat çekiyor.

Konya Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan 14 orman gözetleme kulesinden biri olan Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi, geniş görüş açısıyla bölgenin en stratejik noktaları arasında yer alıyor. Bu kulede 19 yıldır görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım, tek bir ağacın bile zarar görmemesi için vardiya sistemiyle 24 saat esasına göre nöbet tutuyor.

Kara yolundan yaklaşık 9 kilometre içeride bulunan kuleye ulaşmak ise başlı başına bir mücadele gerektiriyor.

Kara yolundan yaklaşık 9 kilometre içeride bulunan kuleye ulaşmak ise başlı başına bir mücadele gerektiriyor.

Orman içindeki sarp ve virajlı yolu aşarak yaklaşık bir saatte görev yerine ulaşan Yıldırım, haftanın dört gününü kulede geçiriyor. Görevi yalnızca olası orman yangınlarını tespit etmekle sınırlı değil; aynı zamanda yasa dışı ağaç kesimlerini de takip ederek bölgedeki orman varlığını koruyor.

Görevini 'yeşil vatanı korumak' olarak tanımlayan Yıldırım, kendilerini birer 'ateş savaşçısı' olarak gördüklerini belirtiyor. Bir asker gibi nöbet tuttuklarını ifade eden deneyimli ormancı, yangınla mücadelede en önemli hedeflerinin, dumanı fark ettikleri andan itibaren ekiplerin en kısa sürede müdahaleye başlamasını sağlamak olduğunu söylüyor. Bu nedenle yangına müdahale süresinin 10 dakikanın altına düşmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Yıldırım, görevinden izinli olduğu dönemlerde bile zihninin kulede kaldığını dile getiriyor. Yangın ihbarlarının devam ettiğini ve kulede görev yapan mesai arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Yıldırım, en büyük dileğinin ormanlarda hiçbir zaman duman yükselmemesi olduğunu ifade ediyor.

2 bin metre rakımdaki kulede görev yapmak, yaz aylarında bile zorlu hava şartlarıyla mücadele etmeyi gerektiriyor.

2 bin metre rakımdaki kulede görev yapmak, yaz aylarında bile zorlu hava şartlarıyla mücadele etmeyi gerektiriyor.

Bölgenin Konya'nın en fazla yağış alan noktalarından biri olduğunu belirten Yıldırım, yaz akşamlarında sıcaklığın ciddi şekilde düştüğünü, bu nedenle zaman zaman soba yakarak ısındıklarını anlatıyor.

Kulede yiyecek ve günlük ihtiyaçlarını kendi imkânlarıyla karşılayan görevliler, ihtiyaç duyduklarında telsiz aracılığıyla diğer ormancılardan destek alıyor.

Sadece Yangını Değil, İletişimi de Yönetiyor

Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi, yalnızca yangın gözetleme noktası olarak değil, haberleşme açısından da kritik bir rol üstleniyor. Dağlık arazi nedeniyle telsiz ve telefon sinyallerinin ulaşamadığı bölgelerde kule, ekipler arasında adeta bir iletişim merkezi görevi görüyor.

Yıldırım, çevredeki diğer gözetleme kuleleriyle sürekli koordinasyon halinde olduklarını belirterek, yıllardır yalnızca telsiz üzerinden görüştüğü meslektaşları bulunduğunu söylüyor. Akseki Cevizli Gözetleme Kulesi'nde görev yapan bir ormancıyla yaklaşık 15 yıldır sürekli iletişim kurduklarını ifade eden Yıldırım, birbirlerini hiç yüz yüze görmemelerine rağmen aralarında güçlü bir dostluk oluştuğunu dile getiriyor. Böylece kuleler arasında kurulan kesintisiz iletişim ağı, olası yangınlara hızlı müdahalenin en önemli unsurlarından biri olmayı sürdürüyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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