19 Yıldır Tek Bir Ağacın Bile Zarar Görmemesi İçin Aynı Kulede Nöbet Tutuyor

Orman içindeki sarp ve virajlı yolu aşarak yaklaşık bir saatte görev yerine ulaşan Yıldırım, haftanın dört gününü kulede geçiriyor. Görevi yalnızca olası orman yangınlarını tespit etmekle sınırlı değil; aynı zamanda yasa dışı ağaç kesimlerini de takip ederek bölgedeki orman varlığını koruyor.

Görevini 'yeşil vatanı korumak' olarak tanımlayan Yıldırım, kendilerini birer 'ateş savaşçısı' olarak gördüklerini belirtiyor. Bir asker gibi nöbet tuttuklarını ifade eden deneyimli ormancı, yangınla mücadelede en önemli hedeflerinin, dumanı fark ettikleri andan itibaren ekiplerin en kısa sürede müdahaleye başlamasını sağlamak olduğunu söylüyor. Bu nedenle yangına müdahale süresinin 10 dakikanın altına düşmesinin hayati önem taşıdığını vurguluyor.

Yıldırım, görevinden izinli olduğu dönemlerde bile zihninin kulede kaldığını dile getiriyor. Yangın ihbarlarının devam ettiğini ve kulede görev yapan mesai arkadaşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını belirten Yıldırım, en büyük dileğinin ormanlarda hiçbir zaman duman yükselmemesi olduğunu ifade ediyor.