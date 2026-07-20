19 Yıldır Tek Bir Ağacın Bile Zarar Görmemesi İçin Aynı Kulede Nöbet Tutuyor
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, 2 bin metre rakımdaki Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan Yaşar Yıldırım, 19 yıldır ormanları korumak için nöbet tutuyor. Zorlu hava koşullarına ve ulaşım şartlarına rağmen görevini sürdüren Yıldırım, tek bir ağacın bile yanmaması için 24 saat teyakkuz halinde olduklarını söylüyor.
Kaynak: AA
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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, deniz seviyesinden 2 bin metre yüksekte bulunan Kızıldağ Orman Gözetleme Kulesi'nde görev yapan orman işçisi Yaşar Yıldırım, tam 19 yıldır ormanları korumak için nöbet tutuyor.
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Kara yolundan yaklaşık 9 kilometre içeride bulunan kuleye ulaşmak ise başlı başına bir mücadele gerektiriyor.
2 bin metre rakımdaki kulede görev yapmak, yaz aylarında bile zorlu hava şartlarıyla mücadele etmeyi gerektiriyor.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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