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ŞOK'a Şemsiyeli Kamp Sandalyesi Geliyor! 25 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Şemsiyeli Kamp Sandalyesi Geliyor! 25 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.07.2026 - 10:24
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ŞOK 25 - 28 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

25 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 28 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

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Petrix Soğuk Buharlı USB Fan 499 TL

Petrix Soğuk Buharlı USB Fan 499 TL

  • Petrix Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 399 TL

  • Kalp Projeksiyonlu Gece Lambası 199 TL

  • 4'lü Ledli Mum 100 TL

  • Kalpli Led Zincir 150 TL

  • Arzum AR5130-0100 Saç Kurutma Makinesi 1.099 TL

  • Braun Se 3202 Silk-Epil 3 Epilasyon Aleti Seti 1.699 TL

  • Forever Kulaklı Led Işıklı Ayna 275 TL

  • Makaralı Figürlü Şarj Kablosu 175 TL

  • Figürlü Kablo Çeşitleri 175 TL

  • Torima Figürlü Powerbank 399 TL

  • TRAX kids Ördek Figürlü Hoparlör 499 TL

  • Cif Ultra Anında Etki Çeşitleri 750 ml 85 TL

  • Nestle Fındık Kremalı Gofret 12'li 252 g 99 TL

  • Bioblas Şampuan Çeşitleri 900 ml 229 TL

  • Pepsi Kola Cam 6x200 ml 115 TL

  • Torku Çikolata Kremalı Bisküvi 4'lü 244 g 40 TL

Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

  • Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL

  • XL Kamp Sandalyesi 799 TL

  • Kamp Sandalyesi 349 TL

  • Lüks Kamp Sandalyesi 1.490 TL

  • Piknik Termos 14.5 L 499 TL

  • Plaj/Piknik Sandalyesi 349 TL

  • Kamp Taburesi 119 TL

  • Kamp Termos 24 L 899 TL

  • Gokidy Uzaktan Kumandalı Tekne 499 TL

  • Gokidy İnşaatçı Köpük Atar 499 TL

  • Gokidy Su Bombası Balonu 25 TL

  • Gokidy Kameralı Uzaktan Kumandalı Araba 1.290 TL

  • Yapışan Top Oyuncağı 125 TL

  • Tie-Dye Esnek Ayıcıklar 14 cm 350 TL

  • Toysup Sürpriz Yumurta 50 TL

  • Barbie Baskılı Balon Çeşitleri 29,95 TL

  • Gokidy Şarjlı ve Işıklı Otomatik Su Atar 399 TL

  • Snap Hand 2'li Eğlenceli Yapışkan El 125 TL

  • 16'lı Paket Mısket 125 TL

  • Bubble Yum Pilli Köpük Atar 299 TL

  • Dokun Hisset Kitap Çeşitleri 250 TL

İndirimli kamp ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Siemens WQ41G200TR 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 31.999 TL

Siemens WQ41G200TR 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 31.999 TL

  • Samsung WW11DG5B2SABAH 11 KG Çamaşır Makinesi Siyah 29.499 TL

  • Samsung RT50K600PS9 Üstten Donduruculu Inox No-Frost Buzdolabı 40.999 TL

  • Altus AL 434 P Bulaşık Makinesi 13.999 TL

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Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
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