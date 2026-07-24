ŞOK'a Şemsiyeli Kamp Sandalyesi Geliyor! 25 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
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ŞOK 25 - 28 Temmuz 2026 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
25 Temmuz ŞOK kataloğu 2026 ürünler listesi kataloğunda yer alan ürünler aşağıda!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2026 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 25 - 28 Temmuz 2026 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
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Petrix Soğuk Buharlı USB Fan 499 TL
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Şemsiyeli ve Termos Hazneli 2 Kişilik Kamp Sandalyesi 2.490 TL
Siemens WQ41G200TR 9 KG Çamaşır Kurutma Makinesi 31.999 TL
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