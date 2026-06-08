Doyulmaz Güzelliği ve Merak Uyandırıcı Tarihiyle Eski İstanbul'a Ait 120 Fotoğraf

Zamanın henüz bu kadar hızlı akmadığı, İstanbul’un o kendine has vakur ve sakin ruhunu koruduğu yıllara uzanmaya hazır mısınız? Galata Köprüsü’ndeki seyyar satıcılardan Beyoğlu’nun zarif tramvaylarına, Boğaz’ın kıyısındaki ahşap yalılardan gündelik yaşamın içindeki samimi anlara kadar uzanan bu yolculuk sizi çok etkileyecek. Doyumsuz güzelliği ve gizemli tarihiyle geçmişin izlerini taşıyan, Eski İstanbul’a ait büyüleyici 120 fotoğrafı sizler için derledik. Arkanıza yaslanın ve siyah-beyaz karelerin fısıldadığı o eski hikayelere kulak verin.

Kaynaklar:

Google Görsel Araması, Sarıyerli Caner.