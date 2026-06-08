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Doyulmaz Güzelliği ve Merak Uyandırıcı Tarihiyle Eski İstanbul'a Ait 120 Fotoğraf

Doyulmaz Güzelliği ve Merak Uyandırıcı Tarihiyle Eski İstanbul'a Ait 120 Fotoğraf

Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Üyesi
08.06.2026 - 15:58
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Zamanın henüz bu kadar hızlı akmadığı, İstanbul’un o kendine has vakur ve sakin ruhunu koruduğu yıllara uzanmaya hazır mısınız? Galata Köprüsü’ndeki seyyar satıcılardan Beyoğlu’nun zarif tramvaylarına, Boğaz’ın kıyısındaki ahşap yalılardan gündelik yaşamın içindeki samimi anlara kadar uzanan bu yolculuk sizi çok etkileyecek. Doyumsuz güzelliği ve gizemli tarihiyle geçmişin izlerini taşıyan, Eski İstanbul’a ait büyüleyici 120 fotoğrafı sizler için derledik. Arkanıza yaslanın ve siyah-beyaz karelerin fısıldadığı o eski hikayelere kulak verin.

Kaynaklar:

Google Görsel Araması, Sarıyerli Caner.

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120. Bakırköy (1920'li yıllar)

120. Bakırköy (1920'li yıllar)

119. 1.466.600 nüfuslu İstanbul. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giriş kapısı olarak bilinen Topkapı

119. 1.466.600 nüfuslu İstanbul. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giriş kapısı olarak bilinen Topkapı

118. Halıcıoğlu / Bademlik (1940) Musevi Mezarlığı'ndan Haliç'e bakış.

118. Halıcıoğlu / Bademlik (1940) Musevi Mezarlığı'ndan Haliç'e bakış.

117. Rus gaz şirketinin, iş yerlerine ve bakkallara gaz dağıtan kamyoneti (1928)

117. Rus gaz şirketinin, iş yerlerine ve bakkallara gaz dağıtan kamyoneti (1928)

116. Pera’da yangın. Alman Elçiliği ile İtayan Hastanesi arasında yaklaşık 1.000 ev kül oldu (26 Temmuz 1915)

116. Pera’da yangın. Alman Elçiliği ile İtayan Hastanesi arasında yaklaşık 1.000 ev kül oldu (26 Temmuz 1915)
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115. Laleli (1900)

115. Laleli (1900)

114. Edirnekapı (1905)

114. Edirnekapı (1905)

113. Ortaköy-Yıl-1944

113. Ortaköy-Yıl-1944

112. Cinci Meydanı'nda kurulan panayır alanı (1930'lu yıllar. Kadırga)

112. Cinci Meydanı'nda kurulan panayır alanı (1930'lu yıllar. Kadırga)

111. Yıl-1930-Yıkılan Taksim Stadında Klasik Müzik

111. Yıl-1930-Yıkılan Taksim Stadında Klasik Müzik
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110. 1930'lu yıllar Ford'un Tophane'deki Otomobil Fabrikası

110. 1930'lu yıllar Ford'un Tophane'deki Otomobil Fabrikası

109. Yıl-1930-Vefa Bozası

109. Yıl-1930-Vefa Bozası

108. 1960'lı yıllar. Migros kamyonu Etiler'de.

108. 1960'lı yıllar. Migros kamyonu Etiler'de.

107. Gezi Parkı - 1940

107. Gezi Parkı - 1940

106. Kemerburgaz'daki meşhur Uzun Kemer

106. Kemerburgaz'daki meşhur Uzun Kemer
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105. Silahtarağa Demiryolu Köprüsü. Günümüzde Fil Köprüsü olarak biliniyor.

105. Silahtarağa Demiryolu Köprüsü. Günümüzde Fil Köprüsü olarak biliniyor.

104. İstanbul'un ilk sıhhi imdat otomobili, Yemiş semtinde bir vakaya müdahale ederken (1935)

104. İstanbul'un ilk sıhhi imdat otomobili, Yemiş semtinde bir vakaya müdahale ederken (1935)

103. Tahta bir köprünün üzerinden Bakırköy.

103. Tahta bir köprünün üzerinden Bakırköy.

102. Sütlüce, 1964

102. Sütlüce, 1964

101. Heybeliada (1934)

101. Heybeliada (1934)
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100. İstanbul'un ilk otomatik çöp kamyonu, Şişli - Hürriyet Tepesi civarında görev başında. (Ekim 1936)

100. İstanbul'un ilk otomatik çöp kamyonu, Şişli - Hürriyet Tepesi civarında görev başında. (Ekim 1936)

99. Karaköy'den Süleymaniye ve Yavuz Selim'e bakış (1910'lu yıllar

99. Karaköy'den Süleymaniye ve Yavuz Selim'e bakış (1910'lu yıllar

98. Galata Limanı (1910'lu yıllar)

98. Galata Limanı (1910'lu yıllar)

97. 1910 İstiklal Caddesi.

97. 1910 İstiklal Caddesi.

96. Tophane'de bir trafik polisi (1960'lı yıllar)

96. Tophane'de bir trafik polisi (1960'lı yıllar)
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95. Edirnekapı 1800'ler

95. Edirnekapı 1800'ler

94. Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler

94. Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler

93. Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor.

93. Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor.

92. Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri.

92. Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri.

91. Büyük Halkalı köyü

91. Büyük Halkalı köyü
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90. Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor

90. Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor

89. Galatarya (Şenlikköy)

89. Galatarya (Şenlikköy)

88. San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik

88. San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik

87. Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk askerler.

87. Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk askerler.

86. Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü

86. Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
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85. Çatalca Kalfaköy

85. Çatalca Kalfaköy

84. Boğaz'da sandal sefası. 1891

84. Boğaz'da sandal sefası. 1891

83. 1891 Çemberlitaş

83. 1891 Çemberlitaş

82. Fındıklı'da yol genişletme çalışmaları (1950'li yılar.)

82. Fındıklı'da yol genişletme çalışmaları (1950'li yılar.)

81. Gönüllü itfaiyeciler, İstanbul, 1870'ler.

81. Gönüllü itfaiyeciler, İstanbul, 1870'ler.
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80. Sabotaj sonrası Haydarpaşa (1918)

80. Sabotaj sonrası Haydarpaşa (1918)

79. Tophane Arabacılar Kışlası yıkılıyor (1957)

79. Tophane Arabacılar Kışlası yıkılıyor (1957)

78. Eminönü’nde idam sehpaları (1909)

78. Eminönü’nde idam sehpaları (1909)

77. Arnavutköy yangını (28 Nisan 1887)

77. Arnavutköy yangını (28 Nisan 1887)

76. Zeyrek - Fatih 1906.

76. Zeyrek - Fatih 1906.
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75. Tophane Arabacılar Kışlası yol genişletme çalışması için yıkılıyor (1950'li yıllar)

75. Tophane Arabacılar Kışlası yol genişletme çalışması için yıkılıyor (1950'li yıllar)

74. Haşim İşcan Geçidi (Unkapanı Bisikletçiler Çarşısı) inşa ediliyor (1965)

74. Haşim İşcan Geçidi (Unkapanı Bisikletçiler Çarşısı) inşa ediliyor (1965)

73. Eminönü Meydanı (1958)

73. Eminönü Meydanı (1958)

72. Saraçhane 1965

72. Saraçhane 1965

71. Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)

71. Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)
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70. Eminönü Meydanı'nı genişletmek için yapılan yıkımlar (1958)

70. Eminönü Meydanı'nı genişletmek için yapılan yıkımlar (1958)

69. Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)

69. Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)

68. Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)

68. Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)

67. Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz

67. Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz

66. Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)

66. Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)
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65. Bozdoğan Kemeri - 1939

65. Bozdoğan Kemeri - 1939

64. Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)

64. Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)

63. Beyazıt Meydan düzenlemesi.

63. Beyazıt Meydan düzenlemesi.

62. Taksim Topçu Kışlası (1940)

62. Taksim Topçu Kışlası (1940)

61. Tophane (1950'li yıllar)

61. Tophane (1950'li yıllar)
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60. Aksaray. 1950'li yıllar.

60. Aksaray. 1950'li yıllar.

59. Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)

59. Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)

58. Eminönü Meydanı

58. Eminönü Meydanı

57. Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.

57. Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.

56. Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)

56. Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)
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55. Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç.

55. Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç.

54. 1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.

54. 1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.

53. Galata surları

53. Galata surları

52. Maltepe Süreyya Plajı.

52. Maltepe Süreyya Plajı.

51. Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor

51. Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor
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50. Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı.

50. Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı.

49. Artık orada olmayan Eyüp bostanları.

49. Artık orada olmayan Eyüp bostanları.

48. Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı

48. Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı

47. Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası’nın olduğu bölge.

47. Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası’nın olduğu bölge.

46. 6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı.

46. 6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı.

bkz: 6-7 Eylül olayları.

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45. Beşiktaş.

45. Beşiktaş.

44. Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler.

44. Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler.

43. Yedikule / Altınkapı - 1880'ler

43. Yedikule / Altınkapı - 1880'ler

42. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946

42. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946

41. Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.

41. Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.
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40. Süleymaniye - 1970'ler

40. Süleymaniye - 1970'ler

39. Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar.

39. Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar.

38. İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay.

38. İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay.

37. Topkapı / 1910

37. Topkapı / 1910

36. Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954

36. Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954
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35. Dolmabahçe'deki Has Ahırlar.

35. Dolmabahçe'deki Has Ahırlar.

34. Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904.

34. Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904.

33. Karaköy / 1890'lı yıllar

33. Karaköy / 1890'lı yıllar

32. Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.

32. Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.

31. Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler.

31. Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler.
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30. Kanlıca'dan İstanbul manzarası.

30. Kanlıca'dan İstanbul manzarası.

29. Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.

29. Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.

28. Kağıthane dereboyu.

28. Kağıthane dereboyu.

27. Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.

27. Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.

26. Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905

26. Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905
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25. Taksim meydanı.

25. Taksim meydanı.

24. Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı.

24. Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı.

23. Vefa Kilise Cami / 1928

23. Vefa Kilise Cami / 1928

22. Mahmutpaşa / 1928

22. Mahmutpaşa / 1928

21. Moda ve Yandan Çarklı Vapur.

21. Moda ve Yandan Çarklı Vapur.
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20. Galatasaray Lisesi'nin hemen önü.

20. Galatasaray Lisesi'nin hemen önü.

19. Şişli

19. Şişli

18. Tramvaylar.

18. Tramvaylar.

17. 1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu.

17. 1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu.

16. Seraskerat

16. Seraskerat
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15. Unkapanı Atatürk Bulvarı.

15. Unkapanı Atatürk Bulvarı.

14. Salıpazarı Yokuşu.

14. Salıpazarı Yokuşu.

13. Sadabat Deresi - Kağıthane.

13. Sadabat Deresi - Kağıthane.

12. Yeşilköy.

12. Yeşilköy.

11. Kadıköy Altıyol / 1941

11. Kadıköy Altıyol / 1941
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10. Tophane'deki Ford Fabrikası.

10. Tophane'deki Ford Fabrikası.

9. Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880

9. Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880

8. Piyerloti.

8. Piyerloti.

7. 1960'lar. Taksim Gezi Parkı.

7. 1960'lar. Taksim Gezi Parkı.

6. 1940'larda Mecidiyeköy

6. 1940'larda Mecidiyeköy
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5. Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870

5. Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870

4. Cankurtaran'da Surdibi Evleri.

4. Cankurtaran'da Surdibi Evleri.

3. Bayazıt Meydanı

3. Bayazıt Meydanı

2. 1950 yılında İstanbul'un nüfusu.

2. 1950 yılında İstanbul'un nüfusu.

1. Kandilli.

1. Kandilli.
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Madem 120 fotoğrafın hepsine baktın anketimizi de cevaplarsın diye düşünüyoruz. "Hangi İstanbul'da yaşamak isterdin?"

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Üyesi
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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