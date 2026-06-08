Doyulmaz Güzelliği ve Merak Uyandırıcı Tarihiyle Eski İstanbul'a Ait 120 Fotoğraf
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Zamanın henüz bu kadar hızlı akmadığı, İstanbul’un o kendine has vakur ve sakin ruhunu koruduğu yıllara uzanmaya hazır mısınız? Galata Köprüsü’ndeki seyyar satıcılardan Beyoğlu’nun zarif tramvaylarına, Boğaz’ın kıyısındaki ahşap yalılardan gündelik yaşamın içindeki samimi anlara kadar uzanan bu yolculuk sizi çok etkileyecek. Doyumsuz güzelliği ve gizemli tarihiyle geçmişin izlerini taşıyan, Eski İstanbul’a ait büyüleyici 120 fotoğrafı sizler için derledik. Arkanıza yaslanın ve siyah-beyaz karelerin fısıldadığı o eski hikayelere kulak verin.
Kaynaklar:
Google Görsel Araması, Sarıyerli Caner.
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120. Bakırköy (1920'li yıllar)
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119. 1.466.600 nüfuslu İstanbul. 1960'lı yıllarda İstanbul'a giriş kapısı olarak bilinen Topkapı
118. Halıcıoğlu / Bademlik (1940) Musevi Mezarlığı'ndan Haliç'e bakış.
117. Rus gaz şirketinin, iş yerlerine ve bakkallara gaz dağıtan kamyoneti (1928)
116. Pera’da yangın. Alman Elçiliği ile İtayan Hastanesi arasında yaklaşık 1.000 ev kül oldu (26 Temmuz 1915)
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115. Laleli (1900)
114. Edirnekapı (1905)
113. Ortaköy-Yıl-1944
112. Cinci Meydanı'nda kurulan panayır alanı (1930'lu yıllar. Kadırga)
111. Yıl-1930-Yıkılan Taksim Stadında Klasik Müzik
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110. 1930'lu yıllar Ford'un Tophane'deki Otomobil Fabrikası
109. Yıl-1930-Vefa Bozası
108. 1960'lı yıllar. Migros kamyonu Etiler'de.
107. Gezi Parkı - 1940
106. Kemerburgaz'daki meşhur Uzun Kemer
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105. Silahtarağa Demiryolu Köprüsü. Günümüzde Fil Köprüsü olarak biliniyor.
104. İstanbul'un ilk sıhhi imdat otomobili, Yemiş semtinde bir vakaya müdahale ederken (1935)
103. Tahta bir köprünün üzerinden Bakırköy.
102. Sütlüce, 1964
101. Heybeliada (1934)
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100. İstanbul'un ilk otomatik çöp kamyonu, Şişli - Hürriyet Tepesi civarında görev başında. (Ekim 1936)
99. Karaköy'den Süleymaniye ve Yavuz Selim'e bakış (1910'lu yıllar
98. Galata Limanı (1910'lu yıllar)
97. 1910 İstiklal Caddesi.
96. Tophane'de bir trafik polisi (1960'lı yıllar)
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95. Edirnekapı 1800'ler
94. Tarihi Küçükçekmece köprüsü ve çevresindeki Rus birlikler
93. Küçükçekmece Deresi kenarında Rus Askerler dinleniyor.
92. Safraköy'de (Sefaköy) Rus askerleri.
91. Büyük Halkalı köyü
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90. Rus birlikler toplu fotoğraf çektiriyor. Florya civarı olmalı. İleride Yeşilköy Feneri ve sağ tarafta Adalar gözüküyor
89. Galatarya (Şenlikköy)
88. San Stefano'da (Yeşilköy) bir çiftlik
87. Boğaz'da top atışı yapmaya hazır Türk askerler.
86. Şimdiki Avcılar'a bağlı Ambarlı Köyü
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85. Çatalca Kalfaköy
84. Boğaz'da sandal sefası. 1891
83. 1891 Çemberlitaş
82. Fındıklı'da yol genişletme çalışmaları (1950'li yılar.)
81. Gönüllü itfaiyeciler, İstanbul, 1870'ler.
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80. Sabotaj sonrası Haydarpaşa (1918)
79. Tophane Arabacılar Kışlası yıkılıyor (1957)
78. Eminönü’nde idam sehpaları (1909)
77. Arnavutköy yangını (28 Nisan 1887)
76. Zeyrek - Fatih 1906.
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75. Tophane Arabacılar Kışlası yol genişletme çalışması için yıkılıyor (1950'li yıllar)
74. Haşim İşcan Geçidi (Unkapanı Bisikletçiler Çarşısı) inşa ediliyor (1965)
73. Eminönü Meydanı (1958)
72. Saraçhane 1965
71. Daha önce Şeref Stadı olarak kullanılan Çırağan Sarayı'nın bahçesine otel inşa ediliyor (1987-90)
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70. Eminönü Meydanı'nı genişletmek için yapılan yıkımlar (1958)
69. Sinanpaşa Camii'nin arkasından geçirilecek yolun planlaması. Ancak yol yapılmadı. (1957. Beşiktaş)
68. Eyüp sırtlarında su taşıyan çocuklar (1965)
67. Arkeoloji müzesinde hastaneye çevrilen bir binada tedavi edilen Balkan Savaşı gazimiz
66. Eminönü ve Unkapanı birbirine bağlanıyor. (1958)
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65. Bozdoğan Kemeri - 1939
64. Haydarpaşa limanında yükleme yapılan bir İngiliz gemisi İstanbul (1923)
63. Beyazıt Meydan düzenlemesi.
62. Taksim Topçu Kışlası (1940)
61. Tophane (1950'li yıllar)
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60. Aksaray. 1950'li yıllar.
59. Salacak Plajı yol yapım çalışmaları ile yıkılıyor. (1965. Üsküdar)
58. Eminönü Meydanı
57. Ayvansaray'da yer alan Toklu Dede Mescidi. Ancak kendisi yok olup gitti. İmar planlarında adı bile geçmiyor.
56. Aksaray'daki Vatan Caddesi (1950'li yıllar)
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55. Aya İrini Kilisesi altında bulunan Sarnıç.
54. 1927-1957 seneleri arasında yani Cumhuriyet kurulduktan sonra İstanbul'da yapılan arkeolojik kazıların fotoğrafları. Bu fotoğraf İngiltere'deki Birmingham Üniversitesi arşivlerinde bulundu.
53. Galata surları
52. Maltepe Süreyya Plajı.
51. Marmara Denizi’nde yakalanan dev köpek balığı Topçu Kışlası’nda sergileniyor
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50. Şimdiki yerinde marina, otel ve AVM bulunan Ataköy Plajı.
49. Artık orada olmayan Eyüp bostanları.
48. Nişantaşı Ihlamur Yolu ve Ihlamur Kasrı
47. Sekbanbaşı Mescidi. Unkapanı SSK Binası’nın olduğu bölge.
46. 6-7 Eylül 1955 İstanbul Pogromu sonrası Tarlabaşı.
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45. Beşiktaş.
44. Azapkapı / Eski Balık hali - 1970'ler.
43. Yedikule / Altınkapı - 1880'ler
42. Harbiye Açıkhava Tiyatrosu inşa ediliyor. 1946
41. Üsküdar / Fıstıkağacı - 1950'ler.
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40. Süleymaniye - 1970'ler
39. Açık artırmayla yapılan ıstakoz satışı - 1930'lar.
38. İstiklal Caddesi'nde atlı tramvay.
37. Topkapı / 1910
36. Valide Han ve Eirene Kulesi Manzarası. 1954
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35. Dolmabahçe'deki Has Ahırlar.
34. Şimdiki adıyla Sultanahmet Meydanı olarak bilinen At Meydanı. 1904.
33. Karaköy / 1890'lı yıllar
32. Unkapanı Köprüsü / 1910'lar.
31. Topkapı Sarayı 1. Avlu / 1920'ler.
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30. Kanlıca'dan İstanbul manzarası.
29. Muazzam güzelliğiyle Ayasofya.
28. Kağıthane dereboyu.
27. Piknik yapan insanlar. Tarihi belli olmayan bir fotoğraf.
26. Vişnezade'de bulunan Taşlık. 1905
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25. Taksim meydanı.
24. Eyüp Sultan caminin karşısındaki sandal limanı.
23. Vefa Kilise Cami / 1928
22. Mahmutpaşa / 1928
21. Moda ve Yandan Çarklı Vapur.
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20. Galatasaray Lisesi'nin hemen önü.
19. Şişli
18. Tramvaylar.
17. 1958'de Laleli Yokuşu böyle görünüyordu.
16. Seraskerat
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15. Unkapanı Atatürk Bulvarı.
14. Salıpazarı Yokuşu.
13. Sadabat Deresi - Kağıthane.
12. Yeşilköy.
11. Kadıköy Altıyol / 1941
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10. Tophane'deki Ford Fabrikası.
9. Arnavutköy Boğazı 1875 - 1880
8. Piyerloti.
7. 1960'lar. Taksim Gezi Parkı.
6. 1940'larda Mecidiyeköy
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5. Kadilli'den Rumelihisarı'na bakış. 1870
4. Cankurtaran'da Surdibi Evleri.
3. Bayazıt Meydanı
2. 1950 yılında İstanbul'un nüfusu.
1. Kandilli.
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Madem 120 fotoğrafın hepsine baktın anketimizi de cevaplarsın diye düşünüyoruz. "Hangi İstanbul'da yaşamak isterdin?"
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Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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