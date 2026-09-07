En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları
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Evlerin vazgeçilmezi olan kuruyemiş alışverişinde küçük detaylar düşündüğünüzden daha fazla fark yaratabiliyor. Bir ürünün taze olup olmadığını anlamak, menşe bilgisini okumak ve çiğ-kavrulmuş seçenekler arasındaki farkı bilmek en lezzeti seçimi yapmayı kolaylaştırıyor. Kuruyemiş alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak edenler için harika bir rehber hazırladık. Aynı zamanda yerli isimler arasında yer alan Tadım, Peyman, FİSKOBİRLİK, Malatya Pazarı ve Tuğba Kuruyemiş gibi popüler markalardan da bahsettik. Gelin alışverişte işinize yarayacak tüyoları birlikte öğrenelim…
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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