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En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları

En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
07.09.2026 - 15:45
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Evlerin vazgeçilmezi olan kuruyemiş alışverişinde küçük detaylar düşündüğünüzden daha fazla fark yaratabiliyor. Bir ürünün taze olup olmadığını anlamak, menşe bilgisini okumak ve çiğ-kavrulmuş seçenekler arasındaki farkı bilmek en lezzeti seçimi yapmayı kolaylaştırıyor. Kuruyemiş alırken nelere dikkat edilmesi gerektiğini merak edenler için harika bir rehber hazırladık. Aynı zamanda yerli isimler arasında yer alan Tadım, Peyman, FİSKOBİRLİK, Malatya Pazarı ve Tuğba Kuruyemiş gibi popüler markalardan da bahsettik. Gelin alışverişte işinize yarayacak tüyoları birlikte öğrenelim…

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Kuruyemiş Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Kuruyemiş Alırken Nelere Dikkat Edilmeli? - 2026

Tazelik Nasıl Anlaşılır? Renk, Koku ve Kırılma Testi

Kuruyemişin tazeliğini anlamak için önce kokusuna bakmak en doğru yaklaşım. Fındık, ceviz, badem ve Antep fıstığı yağ oranı yüksek ürünler olduğu için uzun süre ya da yanlış koşullarda beklediğinde tadı ve kokusu değişebiliyor. Paketi açtığınız anda ağır, bayat ya da rutubetli bir koku geliyorsa ürünün tazeliğini kaybetmiş olma ihtimali yüksek.

Doku da tazelik ipuçlarından en önemlisi. Örneğin taze bir fındık ya da badem ısırıldığında diri ve gevrek olur. Nem çekmiş ürünlerde ise o çıtırlık kaybolur ve kuruyemiş daha yumuşak, hatta hafif lastiksi bir hale gelebilir.

Rengi dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta. Kuruyemişin çeşidi, hasat zamanı ve kavrulma derecesi görünümünü değiştirebilir. Bu nedenle satın alırken koku, doku ve genel görünümü birlikte değerlendirmek en doğrusu olacaktır.

Çiğ mi, Kavrulmuş mu, Tuzlu mu? Sağlık Açısından Karşılaştırma

“Çiğ kuruyemiş her zaman daha sağlıklıdır” düşüncesi çok yaygın ama bu biraz daha detaylı incelenmesi gereken bir konu. Kavurma, kuruyemişin aromasını belirginleştiriyor ve sevilen o çıtır dokuyu ortaya çıkarıyor. Yüksek sıcaklık bazı besin değerlerini etkileyebilse de günlük alışverişte asıl fark çoğu zaman ürüne sonradan eklenen tuz, yağ ve çeşnilerden kaynaklanıyor.

Her gün kuruyemiş tüketiyorsanız evet, çiğ ya da kuru kavrulmuş ve tuzsuz ürünler daha sağlıklı bir seçim olacaktır. Ancak kavrulmuş seviyorsanız da paketin arkasındaki içindekiler kısmına göz atmanız yeterli. Fazladan yağ, şeker ya da yoğun tuz eklenmemiş seçenekleri tercih edebilirsiniz.

Soslu ve baharatlı kuruyemişlerde ise üzerindeki kaplama bazen ürünün toplam tuzunu ve şekerini ciddi biçimde artırabiliyor. Arada bir tüketmekle her gün yemek arasında da doğal olarak fark var.

Ambalajlı mı, Açık mı? Saklama Koşulları ve Aflatoksin Riski

Açıkta satılan kuruyemiş mutlaka kötü, ambalajlı ürün ise mutlaka iyi diye bir ayrım yapmak doğru olmaz. Açık ürünün güzel tarafı, satın almadan önce görünümünü ve kokusunu kontrol edebilmeniz. Ancak ne zamandır tezgahta olduğunu, gün içinde ne kadar sıcaklık değişimine maruz kaldığını ya da nemden nasıl korunduğunu anlamak zor olacaktır. Paketli ürünlerde üretici bilgisini, lot numarasını, gramajını, tüketim tarihini ve saklama koşullarını kontrol etmek bir avantaj olabilir.

Aflatoksin konusu ise özellikle Antep fıstığı ve yer fıstığında sıklıkla gündeme geliyor. Bazı küf türlerinin oluşturduğu bu toksinler, uygun olmayan nem ve sıcaklık koşullarında gelişebiliyor. Üstelik aflatoksini sadece ürüne bakarak ya da koklayarak anlamak mümkün değil. Bu yüzden özellikle uzun süre saklanan kuruyemişlerde nereden geldiği belli, doğru şekilde ambalajlanmış ürünlere yönelmek daha güvenli.

En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları: Ürün Türüne Göre - 2026

En İyi Antep Fıstığı Markaları: Gaziantep Menşeli Yerli Seçenekler

Antep fıstığı alırken marka kadar ürünün nereden geldiği de önemli. Antep Fıstığı Türkiye’de menşe adıyla tescilli olduğu için Gaziantep kaynaklı ürün arıyorsanız paketteki menşe ve coğrafi işaret bilgilerini kontrol edin.

  • Tadım markasının ürünleri arasında farklı gramajlarda kavrulmuş Antep fıstığı seçenekleri yer alıyor. 

  • Peyman da Bahçeden serisiyle bu kategoride en bilinen markalardan. 

  • Tuğba Kuruyemiş markası ise çiğ iç fıstıktan kavrulmuş ürüne kadar geniş bir yelpazeye sahip.

  • Daha yöresel tatlar arayanlardansanız Gaziantep’teki üreticilere de bakabilirsiniz. Üretici bilgisi, menşe ve ambalaj detaylarını da incelemeyi unutmayın.

En İyi Fındık Markaları: Karadeniz Kaynaklı Türk Üreticiler

Fındık denildiğinde Karadeniz’in ilk akla gelenlerden. Özellikle Giresun ve Ordu, üretimle en çok özdeşleşen şehirler arasında. Giresun Tombul Fındığı’nın coğrafi işaretli olması da bölgesel ürün arayanlar için önemli bir ayrıntı.

  • FİSKOBİRLİK, bu konuda köklü markalardan biri. Sade fındığın yanı sıra fındık ezmesi, fındık yağı ve farklı fındıklı ürünleriyle sıklıkla olumlu geri dönüşler alanlardan.

  • Tadım ve Peyman ise market alışverişinde daha kolay ulaşabileceğiniz alternatiflerden. Her iki markada da çiğ ve kavrulmuş fındık seçenekleri var.

En İyi Kuru Kayısı ve Kuru Meyve Markaları: Malatya ve Ege Bölgesi

Kuru kayısı söz konusu olduğunda Malatya’nın adı ayrı bir yerde duruyor. Malatya Kayısısı hem Türkiye’de coğrafi işaretle korunuyor hem de Avrupa Birliği’nde tescilli ürünler arasında yer alıyor.

  • Malatya Pazarı, yalnızca kayısıyla değil geniş kuru meyve seçeneğiyle bu kategorinin bilinen markalarından. 

  • Peyman’ın Bahçeden serisinde de kuru kayısı, gün kurusu, üzüm, dut, incir ve hurma gibi farklı ürünler var. 

  • Tadım da kayısıdan kuru eriğe ve hurmaya kadar çeşitli alternatifler sunuyor.

Ege Bölgesi ise özellikle kuru incir ve üzüm tarafında güçlü diyebiliriz. Ancak markanın adına bakarak ürünün hangi bölgeden geldiğini kesin olarak anlayamazsınız. Menşe bilgisi yine en işe yarayan detaylardan biri.

  • Aydın merkezli Tuğba Kuruyemiş, özellikle kuru incir, kuruyemiş ve yöresel ürün çeşitliliğiyle dikkat çekerken; İzmir markası Can Kardeşler Kuruyemiş geniş kuruyemiş ve kuru meyve seçeneğiyle popüler isimlerden. Yine İzmir merkezli Talip Kuruyemiş ise fındık, badem ve fıstığın yanı sıra kuru incir, kayısı ve üzüm gibi ürünlerle Ege’de öne çıkan bir başka alternatif. 

En İyi Badem, Ceviz ve Leblebi Markaları: Yerli Üretim Seçenekleri

  • Badem, ceviz ve leblebi kuruyemiş alışverişinin klasiklerinden. Tadım’ın çiğ ve kavrulmuş bademle birlikte ceviz içi seçenekleri alışveriş sepetlerinde en sık gördüklerimizden. Peyman’ın Bahçeden serisi de badem, ceviz ve leblebi çeşitleri sunuyor. Tuğba Kuruyemiş ise farklı boylarda paketlerle hem çiğ hem kavrulmuş ürünleri bir araya getiriyor.

  • Leblebi söz konusu olunca da Çorum biliyorsunuz ki. Çorum Leblebisi mahreç işaretiyle tescilli olduğu için gerçekten yöresel bir ürün arıyorsanız bu ibareye dikkat etmelisiniz. Yerel üreticiler arasında öne çıkan Özgür Leblebi ve Lebilebi Kuruyemiş’te sade sarı leblebinin yanı sıra acılı, baharatlı, çikolata kaplı ve farklı aromalara sahip çeşitler var. Çorum leblebisini daha klasik haliyle sevenler sade ve kavrulmuş ürünlere yönelebilirken, farklı tatlar denemek isteyenler bu iki markanın aromalı leblebilerine göz atabilir.

En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

En İyi Yerli Kuruyemiş Markaları: Marka Bazlı İnceleme - 2026

Tadım ve Peyman: Türkiye’nin En Yaygın Kuruyemiş Markaları

Tadım, Türkiye’de kuruyemiş denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri. Ürün yelpazesi de oldukça geniş; Antep fıstığı, fındık, badem, kaju, ceviz, kuru meyve ve karışık kuruyemiş gibi pek çok seçenek aynı çatı altında. Çiğ ve kavrulmuş ürünlerin yanı sıra farklı paket boyları da günlük alışverişi kolaylaştırıyor.

Peyman ise 1995 yılında Eskişehir’de kuruldu. Bugün Bahçeden, Çitliyo ve Nutzz markalarıyla farklı damak zevklerine hitap ediyor. Bahçeden daha çok klasik kuruyemiş ve kuru meyvelere yönelirken Çitliyo çekirdek tarafında, Nutzz ise aromalı atıştırmalıklarda öne çıkıyor.

Nutzz: Modern Sunumla Öne Çıkan Yerli Atıştırmalık Markası

Nutzz, sade bir kuruyemiş markasından biraz farklı yerde duruyor. Peyman bünyesindeki marka daha çok aromalı, çeşnili ve paketli atıştırmalıklara yönelmiş durumda. Çeşnili yer fıstıkları, mısır çerezleri, popcorn ve farklı çeşitler özellikle daha yoğun tat sevenlere hitap ediyor.

Bölgesel Butik Üreticiler: Gaziantep, Ordu ve Malatya’nın Yerel Markaları

Bazı ürünlerde yerel üreticiye yönelmeyi tercih ediyor olabilirsiniz. Gaziantep’te fıstık, Ordu ve çevresinde fındık, Malatya’da kayısı için doğrudan bölgeden satış yapan çok sayıda küçük üretici var. 

  • Antep Pazarı - Gaziantep: Hikayesi Gaziantep’in Nizip ilçesinde başlayan marka, Antep fıstığı ve zeytin üretimiyle büyümüş köklü bir aile işletmesi. Özellikle Gaziantep menşeli fıstık arayanlar için güvenilir seçeneklerden biri. 

  • Gürsoy - Ordu: 1933’te Ordu’da kurulan Gürsoy, fındıkta bölgenin en köklü markalarından. Natürel ve kavrulmuş fındığın yanında fındık ezmesi, fındık yağı ve farklı işlenmiş fındık ürünleri de bulunuyor; üretim tesisleri halen Ordu’da faaliyet gösteriyor. 

  • Malatya Pazarı - Malatya: Geçmişi 1870’li yıllarda Malatya’ya uzanan marka, kuru kayısı başta olmak üzere kuru meyve ve kuruyemiş çeşitleriyle biliniyor. Malatya kayısısı arayanların yanı sıra farklı kuru meyveleri tek markada bulmak isteyenlerin de bakabileceği köklü isimlerden.

Kuruyemiş Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kuruyemiş Fiyat-Performans Rehberi - 2026

Kilogram Bazında En Uygun Fiyatlı Kuruyemiş Seçenekleri

Kuruyemişte küçük paket her zaman daha hesaplı olacak diye bir durum söz konusu değil. Raf etiketinde düşük bir rakam görmek cazip gelebiliyor ama 150 gramlık paketle 500 gramlık ürünü karşılaştırmanın en doğru yolu kilogram fiyatına bakmak olacaktır. Tadım, Peyman ve Tuğba Kuruyemiş’in ürünlerine göz atabilirsiniz.

Karışık Kuruyemiş mi, Tekli Alım mı? Maliyet Karşılaştırması

Karışık kuruyemiş paketleri çeşit isteyenler için makul ama her zaman ekonomik olmayabiliyor. İçinde pahalı olan Antep fıstığı ve badem az, leblebi ya da yer fıstığı fazlaysa paket fiyatı uygun görünse bile aslında istediğiniz ürünlerden çok az almış olabilirsiniz. Sürekli aynı kuruyemişi tüketiyorsanız büyük boy tekli paket genellikle daha mantıklı. Her gün farklı bir şey atıştırmayı seviyorsanız karışık paket bu noktada daha kullanışlı hale geliyor. Paketi almadan önce içindekiler sıralamasına ve gramaja bakmak yeterli. Böylece neye para verdiğinizi daha net görürsünüz.

Premium ve Hediyelik Kuruyemiş Paketleri: Fiyat Rehberi

Hediyelik kuruyemişlerde fiyatı yalnızca içindeki ürün belirlemiyor. Kutu tasarımı, paketleme, kullanılan kuruyemişler ve karışımdaki pahalı çeşitlerin oranı da rakama ekleniyor.

Antep fıstığı, kaju, badem ve fındık ağırlıklı bir paket doğal olarak leblebi ve yer fıstığı ağırlıklı kutudan daha pahalı olacaktır. Bu yüzden sadece ambalajın şıklığına bakmak yerine net gramajı ve içeriği de karşılaştırmak iyi olabilir.

Tadım ve Tuğba Kuruyemiş gibi markalarda farklı sunumlara sahip hediyelik paketler bulabilirsiniz.

SSS: Yerli Kuruyemiş Markaları Hakkında Merak Edilenler

SSS: Yerli Kuruyemiş Markaları Hakkında Merak Edilenler

En İyi Yerli Kuruyemiş Markası Hangisi? 2026 Editör Seçimi

Öncelikle her kategoride öne çıkan markanın farklı olduğunu bilmekte fayda var. Geniş ürün seçeneği için Tadım ve Peyman, fındıkta FİSKOBİRLİK, kuru meyvede Malatya Pazarı, daha geniş kuruyemiş çeşitliliğinde ise Tuğba Kuruyemiş iyi alternatifler arasında.

Kuruyemiş Nasıl Saklanmalı? Buzdolabı mı, Oda Sıcaklığı mı?

Kısa sürede tüketeceğiniz kuruyemişleri ağzı kapalı bir kapta, serin ve kuru bir dolapta tutabilirsiniz. Ceviz, fındık ve badem gibi yağ oranı yüksek ürünleri uzun süre saklayacaksanız buzdolabı daha iyi bir seçenek olacaktır. Sıcak, nem ve hava teması arttıkça kuruyemişin tadı daha çabuk bozuluyor.

Günde Ne Kadar Kuruyemiş Tüketmek Sağlıklı?

Genel porsiyon ölçüsü yaklaşık 28-30 gram, yani bir avuç içi kadar. Günlük tüketimde sade ve tuzsuz ürünler daha iyi bir seçim olabilir. Miktar ise kişinin beslenme düzenine ve enerji ihtiyacına göre değişebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle televizyon ve magazin dünyasını yakından takip ediyor; dizi, sinema ve TV sektöründeki gelişmeleri okuyucularla buluşturuyorum. Yeni projeler, oyuncu transferleri, setlerden gelen haberler, reyting sonuçları ve kulis bilgileri üzerine içerikler üretirken, magazin gündeminde öne çıkan açıklamaları, sosyal medyada konuşulan olayları ve ünlü isimlerle ilgili gelişmeleri de yakından takip ediyorum.
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