4 Bin Yıllık Sürpriz: Sevgi Çiçeğinin Bilinen En Eski Tohumları Ankara'da Bulundu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki 5 bin yıllık Hatti ve Hitit kenti Külhöyük’te kazı çalışmaları devam ediyor. Bu kez tam 4 bin yıllık bir sürpriz araştırmacıları karşıladı!
Dünyada yalnızca Ankara Gölbaşı’nda yetişen endemik Sevgi Çiçeği’nin bilinen en eski tohum kalıntıları tespit edildi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, keşfe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sevgi Çiçeğinin Binlerce Yıllık İzi Külhöyük’te
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Külhöyük, Ankara'nın tarih öncesinden günümüze uzanan kültürel birikimine ışık tutuyor.
Kazılar tüm hızıyla devam ediyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın