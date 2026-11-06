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Sessiz Sedasız Dünyaevine Girdiler: Yılmaz Bayraktar Evlendiğini Duyurdu!

Sessiz Sedasız Dünyaevine Girdiler: Yılmaz Bayraktar Evlendiğini Duyurdu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 22:31
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'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Yılmaz Bayraktar, ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri. Özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak tutuyor. Bayraktar bu kez sessiz sedasız bir nikahla gündeme geldi. Oyuncu Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül'de sade bir törenle evlendi. Çift evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.

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Yılmaz Bayraktar, 'Vatanım Sensin' ve 'İftarlık Gazoz' gibi popüler yapımlarda rol aldı.

Yılmaz Bayraktar, 'Vatanım Sensin' ve 'İftarlık Gazoz' gibi popüler yapımlarda rol aldı.

Almanya'da oyunculuk eğitimi aldığı söylenen Yılmaz Bayraktar, Türkiye'de 'İftarlık Gazoz' ve 'Vatanım Sensin' gibi dizilerde izleyicinin karşısına çıktı. Son dönemde 'Mehmed Fetihler Sultanı' dizisine Bosna Kralı Stjepan rolüyle dahil olan oyuncu, sürekli yeni projelerde yer alan isimlerden biri.

Yılmaz Bayraktar, 'Zaferin Rengi' filminin de kadrosunda yer aldı.

Yılmaz Bayraktar, 'Zaferin Rengi' filminin de kadrosunda yer aldı.

Bayraktar, 'Zaferin Rengi' filminde Nejat İşler, Timuçin Esen, Yiğit Özşener, Gonca Vuslateri ve Birce Akalay gibi isimlerle aynı kadroda yer aldı. Bu yapımlar, oyuncuyu geniş kitlelerle tanıştıran işlerin başında geliyor.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin 24 Eylül'de evlendiği ortaya çıktı.

Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin 24 Eylül'de evlendiği ortaya çıktı.

Yılmaz Bayraktar ve oyuncu Sıla Özlem Önemli, 24 Eylül'de sade bir nikah töreniyle dünyaevine girdi. Çift evliliklerini, Galata Köprüsü'nde verdikleri pozlarla birlikte sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Paylaşımlarına 'Bir aile olalı epey zaman geçti ve artık bunu sizlere duyurmanın zamanı geldi' notunu düşen çifte, meslektaşlarından ve hayranlarından tebrik mesajları yağdı. Nikâhın yeri ve törene katılanlarla ilgili bir açıklama paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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