Sessiz Sedasız Dünyaevine Girdiler: Yılmaz Bayraktar Evlendiğini Duyurdu!

'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Yılmaz Bayraktar, ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri. Özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak tutuyor. Bayraktar bu kez sessiz sedasız bir nikahla gündeme geldi. Oyuncu Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül'de sade bir törenle evlendi. Çift evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.