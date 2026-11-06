Sessiz Sedasız Dünyaevine Girdiler: Yılmaz Bayraktar Evlendiğini Duyurdu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
'İftarlık Gazoz', 'Vatanım Sensin' ve 'Zaferin Rengi' gibi yapımlarla tanınan oyuncu Yılmaz Bayraktar, ekranlarda gördüğümüz isimlerden biri. Özel hayatını ise genellikle gözlerden uzak tutuyor. Bayraktar bu kez sessiz sedasız bir nikahla gündeme geldi. Oyuncu Yılmaz Bayraktar, kendisi gibi oyuncu olan Sıla Özlem Önemli ile 24 Eylül'de sade bir törenle evlendi. Çift evlendiklerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla duyurdu.
Yılmaz Bayraktar, 'Vatanım Sensin' ve 'İftarlık Gazoz' gibi popüler yapımlarda rol aldı.
Yılmaz Bayraktar, 'Zaferin Rengi' filminin de kadrosunda yer aldı.
Yılmaz Bayraktar ve Sıla Özlem Önemli'nin 24 Eylül'de evlendiği ortaya çıktı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın