Mert Ramazan Demir'in Röportaj Verirken Elindeki Sakızla Oynadığı Anlar Gündem Oldu!

Mert Ramazan Demir, sohbet sırasında Susuz Yaz projesinden bahsederek Adana'da çalıştığını ve çekimlerin güzel geçtiğini anlattı. Aşk hayatına ilişkin soruya “Her şey yolunda” yanıtını veren oyuncu, kendi işleri dışında en beğendiği Netflix Türkiye yapımı sorulduğunda ise “Bir Başkadır” dedi.

Ancak röportajdan sosyal medyaya taşınan detay başkaydı. Demir'in soruları yanıtlarken elindeki sakızla oynadığı anlar dikkat çekti. Bir yandan muhabirlerle konuşan oyuncunun diğer yandan sakızla meşgul olduğu görüntüler, röportajın en çok konuşulan kısmına dönüştü.

Yeni projesini anlatırken sergilediği bu rahat tavır, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun açıklamalarını dinlemek için açılan videoda bu kez gözler, elindeki sakıza takıldı!