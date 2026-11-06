Mert Ramazan Demir'in Röportaj Verirken Elindeki Sakızla Oynadığı Anlar Gündem Oldu!
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Netflix Türkiye'nin 10. yıl daveti, ünlü isimlerin açıklamalarının yanı sıra kameralara yansıyan anlarla da konuşuluyor. Gecenin konuklarından Mert Ramazan Demir de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak sosyal medyada dikkat çeken detay, oyuncunun anlattıklarından çok elindeki sakız oldu. Demir'in konuşurken sakızla oynadığı görüntüler gündeme oturdu!
Yalı Çapkını'ndaki Ferit rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, Netflix davetinin konukları arasındaydı.
Röportaj sırasında elindeki sakızla oynaması, açıklamalarının önüne geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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