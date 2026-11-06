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Mert Ramazan Demir'in Röportaj Verirken Elindeki Sakızla Oynadığı Anlar Gündem Oldu!

Mert Ramazan Demir'in Röportaj Verirken Elindeki Sakızla Oynadığı Anlar Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 20:31
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Netflix Türkiye'nin 10. yıl daveti, ünlü isimlerin açıklamalarının yanı sıra kameralara yansıyan anlarla da konuşuluyor. Gecenin konuklarından Mert Ramazan Demir de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ancak sosyal medyada dikkat çeken detay, oyuncunun anlattıklarından çok elindeki sakız oldu. Demir'in konuşurken sakızla oynadığı görüntüler gündeme oturdu!

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Yalı Çapkını'ndaki Ferit rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, Netflix davetinin konukları arasındaydı.

Yalı Çapkını'ndaki Ferit rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Mert Ramazan Demir, Netflix davetinin konukları arasındaydı.

Öğretmen, UFO ve Şahmaran gibi yapımlarda izlediğimiz Mert Ramazan DemirYalı Çapkını'nda canlandırdığı Ferit Korhan karakteriyle kariyerinde büyük bir çıkış yakalamıştı. Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaştığı dizinin ardından farklı projelerde izleyici karşısına çıkan oyuncu, Netflix filmi Metruk Adam'da da başrolü üstlenmişti.

Demir, bu kez Netflix Türkiye'nin 10. yıl kutlamasına katıldı. Çok sayıda oyuncunun bir araya geldiği gecede objektiflere poz veren isimlerden biri de oydu. Davette basın mensuplarıyla sohbet eden oyuncu, yeni çalışmalarına ve özel hayatına ilişkin soruları yanıtladı.

Röportaj sırasında elindeki sakızla oynaması, açıklamalarının önüne geçti.

Mert Ramazan Demir, sohbet sırasında Susuz Yaz projesinden bahsederek Adana'da çalıştığını ve çekimlerin güzel geçtiğini anlattı. Aşk hayatına ilişkin soruya “Her şey yolunda” yanıtını veren oyuncu, kendi işleri dışında en beğendiği Netflix Türkiye yapımı sorulduğunda ise “Bir Başkadır” dedi.

Ancak röportajdan sosyal medyaya taşınan detay başkaydı. Demir'in soruları yanıtlarken elindeki sakızla oynadığı anlar dikkat çekti. Bir yandan muhabirlerle konuşan oyuncunun diğer yandan sakızla meşgul olduğu görüntüler, röportajın en çok konuşulan kısmına dönüştü.

Yeni projesini anlatırken sergilediği bu rahat tavır, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Oyuncunun açıklamalarını dinlemek için açılan videoda bu kez gözler, elindeki sakıza takıldı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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