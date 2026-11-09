article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Havai Fişek Şöleni Tüm Kenti Zehirledi: Hava Kirliliği Limitin 59 Katına Çıktı

Havai Fişek Şöleni Tüm Kenti Zehirledi: Hava Kirliliği Limitin 59 Katına Çıktı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.11.2026 - 19:25
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, Hindu ışık festivali Diwali'nin ardından zehirli bir pusun altında kaldı. Mandir Marg bölgesinde ölçülen kirlilik, Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük sınırın yaklaşık 59 katına ulaştı.

Detaylar 👇

Kaynak: 1, 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Diwali kutlamalarının zirvesinden sekiz saat sonra PM 2.5 seviyesi metreküpte 879 mikrograma çıktı.

Diwali kutlamalarının zirvesinden sekiz saat sonra PM 2.5 seviyesi metreküpte 879 mikrograma çıktı.

Yeni Delhi'de milyonlarca kişi yıllık ışık festivalini havai fişeklerle kutluyor. Pazartesi sabahının erken saatlerinde, havai fişeklerin en yoğun olduğu anın yaklaşık sekiz saat ardından, kansere yol açabilen PM 2.5 mikro parçacıklarının düzeyi Mandir Marg bölgesinde metreküp başına 879 mikrograma ulaştı. IQAir kuruluşu, ölçümün bir şehir yönetimi istasyonuna ait olduğunu aktarıyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği günlük azami değer 15 mikrogram. Bu da ölçülen düzeyin, 30 milyondan fazla nüfuslu şehirde sınırın yaklaşık 59 katı olduğu anlamına geliyor.

Yüksek Mahkeme sınırlı kullanıma izin verse de yasaklar yine büyük oranda çiğnendi.

Yüksek Mahkeme sınırlı kullanıma izin verse de yasaklar yine büyük oranda çiğnendi.

Hindistan Yüksek Mahkemesi bu ay, daha az emisyon üretmesi için tasarlanan 'yeşil' havai fişeklerin Diwali süresince sınırlı biçimde kullanılmasına izin verdi. Ancak AFP'nin aktardığına göre kısıtlamalar her yıl olduğu gibi yine ihlal edildi ve şehir patlama sesleriyle yankılandı. Yetkililer de son haftalarda sisi azaltmak için trafik ve inşaat faaliyetlerine kısıtlama getirmişti.

Kirli havanın asıl yükü kışın araçlardan, anız yangınlarından ve ikincil parçacıklardan geliyor.

Kirli havanın asıl yükü kışın araçlardan, anız yangınlarından ve ikincil parçacıklardan geliyor.

Hindistan Çevre Bakanlığı verilerine göre Yeni Delhi'de kışın yaşanan kirliliğin yüzde 23'ünden araçlar, yüzde 20'sinden ise anız yangınlarının da aralarında bulunduğu biyokütle yakımı sorumlu. Kömürle çalışan santralleri de kapsayan sanayinin payı yaklaşık yüzde 9. En büyük pay ise yüzde 27 ile araçlardan, sanayiden ve santrallerden çıkan gazların atmosferde tepkimeye girmesiyle oluşan ikincil parçacıklara ait.

Lancet Planetary Health dergisinde 2024'te yayımlanan bir çalışma, 2009 ile 2019 arasında Hindistan'da yaşanan yaklaşık 3,8 milyon ölümün hava kirliliğiyle ilişkili olduğunu tahmin ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın