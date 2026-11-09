Havai Fişek Şöleni Tüm Kenti Zehirledi: Hava Kirliliği Limitin 59 Katına Çıktı
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Diwali kutlamalarının zirvesinden sekiz saat sonra PM 2.5 seviyesi metreküpte 879 mikrograma çıktı.
Yüksek Mahkeme sınırlı kullanıma izin verse de yasaklar yine büyük oranda çiğnendi.
Kirli havanın asıl yükü kışın araçlardan, anız yangınlarından ve ikincil parçacıklardan geliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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