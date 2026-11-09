Havai Fişek Şöleni Tüm Kenti Zehirledi: Hava Kirliliği Limitin 59 Katına Çıktı

Hindistan Çevre Bakanlığı verilerine göre Yeni Delhi'de kışın yaşanan kirliliğin yüzde 23'ünden araçlar, yüzde 20'sinden ise anız yangınlarının da aralarında bulunduğu biyokütle yakımı sorumlu. Kömürle çalışan santralleri de kapsayan sanayinin payı yaklaşık yüzde 9. En büyük pay ise yüzde 27 ile araçlardan, sanayiden ve santrallerden çıkan gazların atmosferde tepkimeye girmesiyle oluşan ikincil parçacıklara ait.

Lancet Planetary Health dergisinde 2024'te yayımlanan bir çalışma, 2009 ile 2019 arasında Hindistan'da yaşanan yaklaşık 3,8 milyon ölümün hava kirliliğiyle ilişkili olduğunu tahmin ediyor.