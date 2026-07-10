İnsan Gibi Hissediyor, İnsan Gibi Kavrıyor: 1X, Yeni Nesil Robotik Eli Tanıttı

Günlük hayattaki nesneleri daha doğal ve güvenli şekilde kavrayabilen yeni sistem, robotların insanlarla aynı ortamda daha verimli çalışabilmesi için tasarlandı.

Şirkete göre robotların gerçek dünyada başarılı olabilmesi büyük ölçüde ellerinin kabiliyetine bağlı. Bu nedenle geliştirilen yeni robotik el, yalnızca güçlü değil; aynı zamanda hassas, esnek ve çevresini hissedebilen bir yapıya sahip.

1X'in kurucusu ve CEO'su Bernt Børnich, tanıtımda yaptığı açıklamada hedeflerinin yalnızca teknik özellikleriyle öne çıkan bir robot eli üretmek olmadığını belirtti.