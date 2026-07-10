İnsan Gibi Hissediyor, İnsan Gibi Kavrıyor: 1X, Yeni Nesil Robotik Eli Tanıttı
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İnsansı robot teknolojilerinde dikkat çeken şirketlerden 1X, insan eline oldukça yakın hareket kabiliyetine sahip yeni robotik elini tanıttı. Dokunmayı hissedebilen, kavrama gücünü anlık olarak ayarlayabilen bu yeni sistem, Neo robotlarının günlük yaşamda çok daha karmaşık görevleri yerine getirmesinin önünü açmayı hedefliyor.
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Norveç merkezli robotik şirketi 1X, insansı robot platformu Neo için geliştirdiği yeni nesil tendon tahrikli robotik elini tanıttı.
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25 serbestlik derecesiyle insan eline daha yakın
Dokunma hissedebiliyor ve kavrama gücünü anında ayarlıyor
Videoyu buradan izleyebilirsiniz:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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