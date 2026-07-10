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İnsan Gibi Hissediyor, İnsan Gibi Kavrıyor: 1X, Yeni Nesil Robotik Eli Tanıttı

İnsan Gibi Hissediyor, İnsan Gibi Kavrıyor: 1X, Yeni Nesil Robotik Eli Tanıttı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.07.2026 - 11:19
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İnsansı robot teknolojilerinde dikkat çeken şirketlerden 1X, insan eline oldukça yakın hareket kabiliyetine sahip yeni robotik elini tanıttı. Dokunmayı hissedebilen, kavrama gücünü anlık olarak ayarlayabilen bu yeni sistem, Neo robotlarının günlük yaşamda çok daha karmaşık görevleri yerine getirmesinin önünü açmayı hedefliyor.

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Norveç merkezli robotik şirketi 1X, insansı robot platformu Neo için geliştirdiği yeni nesil tendon tahrikli robotik elini tanıttı.

Norveç merkezli robotik şirketi 1X, insansı robot platformu Neo için geliştirdiği yeni nesil tendon tahrikli robotik elini tanıttı.

Günlük hayattaki nesneleri daha doğal ve güvenli şekilde kavrayabilen yeni sistem, robotların insanlarla aynı ortamda daha verimli çalışabilmesi için tasarlandı.

Şirkete göre robotların gerçek dünyada başarılı olabilmesi büyük ölçüde ellerinin kabiliyetine bağlı. Bu nedenle geliştirilen yeni robotik el, yalnızca güçlü değil; aynı zamanda hassas, esnek ve çevresini hissedebilen bir yapıya sahip.

1X'in kurucusu ve CEO'su Bernt Børnich, tanıtımda yaptığı açıklamada hedeflerinin yalnızca teknik özellikleriyle öne çıkan bir robot eli üretmek olmadığını belirtti.

'Amacımız kâğıt üzerinde etkileyici görünen bir el geliştirmek değildi. Bu eller, insansı robotları gerçekten faydalı hâle getirmek için yürüttüğümüz yoğun mühendislik çalışmalarının sonucu. İnsanların elleriyle her gün yaptığı işleri yerine getirebilecek, hatta birçok alanda insan seviyesini aşabilecek bir sistem geliştirdik. Neo artık kritik bir eşiği geçti.'

25 serbestlik derecesiyle insan eline daha yakın

25 serbestlik derecesiyle insan eline daha yakın

Yeni robotik el toplam 25 serbestlik derecesine (Degrees of Freedom - DoF) sahip. Bunların 22'si parmaklar ve avuç içinde tamamen bağımsız olarak hareket edebilirken, kalan üç eksen bilek hareketlerini sağlıyor.

Sistem, şirketin geliştirdiği tendon tahrik teknolojisini kullanıyor. Motorlar ön kol bölümünde konumlandırılırken, tendonlar bilek üzerinden parmaklara aktarılıyor. Bu yapı sayesinde el hem hafif kalıyor hem de yüksek kavrama kuvveti üretebiliyor.

1X, yeni elin;

  • kapı açma,

  • tornavida kullanma,

  • yük taşıma,

  • küçük nesneleri kavrama,

  • el aletlerini kullanma,

  • alışveriş arabası itme

gibi günlük işleri rahatlıkla yerine getirebildiğini belirtiyor.

Dokunma hissedebiliyor ve kavrama gücünü anında ayarlıyor

Dokunma hissedebiliyor ve kavrama gücünü anında ayarlıyor

Yeni sistemin en dikkat çekici özelliklerinden biri de gelişmiş dokunsal algılama (tactile sensing) teknolojisi.

Parmak uçları ve el yüzeyine yerleştirilen sensörler sayesinde robot;

  • uygulanan basıncı,

  • temas noktasını,

  • kayma hareketini (shear force)

anlık olarak algılayabiliyor.

Böylece tuttuğu bir nesne kaymaya başladığında kavrama kuvvetini otomatik olarak artırarak objeyi düşürmeden kontrol edebiliyor.

Ayrıca parmaklar force-controlled ve backdrivable yapıda tasarlandı. Yani dışarıdan bir kuvvet uygulandığında parmaklar kontrollü şekilde geri hareket edebiliyor ve aynı anda uygulanan kuvveti ölçerek çevresiyle güvenli etkileşim kurabiliyor.

Teknik özellikleri dikkat çekiyor

1X tarafından paylaşılan teknik verilere göre yeni robotik el şu özelliklere sahip:

  • Toplam serbestlik derecesi: 25 (22'si parmak ve avuç içinde, 3'ü bilekte)

  • Tahrik sistemi: 1X Tendon Drive tendon mekanizması

  • Başparmak maksimum torku: 3,5 Nm

  • Parmak eklemi maksimum torku: 2,6 Nm

  • Parmak kavrama kuvveti: 45 Newton'a kadar

  • Bilek torku: 17,75 Nm

  • Konumlandırma hassasiyeti: ±0,2 milimetre

  • Koruma sınıfı: IP68 su ve toz dayanıklılığı

  • Malzeme: Gıda temasına uygun güvenli malzemeler

Şirket, sistemin milyonlarca etkileşim döngüsü boyunca test edildiğini de belirtiyor.

Lego'dan ampul takmaya kadar pek çok işi yapabiliyor

1X'in yayımladığı tanıtım videosunda Neo'nun yeni robotik eliyle;

  • Lego parçalarını birleştirdiği,

  • vida ve madeni para topladığı,

  • ampul taktığı,

  • tornavida kullandığı,

  • nesneleri avucunun içinde döndürdüğü,

  • fermuar çektiği

görülüyor.

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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