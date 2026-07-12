Uyumaya Çalıştıkça Uykunuz Kaçıyorsa Sebebi Bu Olabilir
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Kaynak: https://www.mayoclinic.org/diseases-c...
Uykuya dalmakta zorlanıyor, yatağa her uzandığınızda 'Ya yine uyuyamazsam?' diye endişeleniyorsanız bunun nedeni uyku anksiyetesi olabilir. Uykusuz kalma korkusunun zamanla uyku kalitesini daha da bozabildiğini belirten uzmanlar, bu kısır döngünün doğru yöntemlerle kırılabileceğini söylüyor. Peki uyku anksiyetesi nedir, belirtileri nelerdir ve nasıl kontrol altına alınabilir?
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Uyuyamama korkusu bazen uykusuzluğun kendisinden daha yorucu olabilir.
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Uyku Anksiyetesi Belirtileri Neler?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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