Uyumaya Çalıştıkça Uykunuz Kaçıyorsa Sebebi Bu Olabilir

Gece yatağa yattığınız anda zihniniz hızlanıyor, 'Ya yine uyuyamazsam?' düşüncesi peşinizi bırakmıyorsa yalnız değilsiniz. Uzmanların 'uyku anksiyetesi' olarak tanımladığı bu durum, fark edilmediğinde hem uyku düzenini hem de günlük yaşamı olumsuz etkileyebiliyor.

Uyku Anksiyetesi Nedir?

Uyku anksiyetesi, kişinin uykuya dalamama ya da yeterince dinlenememe ihtimali nedeniyle yoğun kaygı yaşaması olarak tanımlanıyor. Aslında sorun çoğu zaman yalnızca uykusuzluk değil; uykusuz kalma korkusunun kendisi oluyor. Kişi yatağa yattığında zihni sürekli çalışıyor, ertesi gün yaşayabileceği olumsuzlukları düşünüyor ve bu kaygı, uykuya dalmayı daha da zorlaştırıyor.

Her ne kadar 'uyku anksiyetesi' tek başına resmi bir psikiyatrik tanı olmasa da uzmanlar, bu durumun özellikle kronik uykusuzluk ve anksiyete bozukluklarıyla yakından ilişkili olduğunu belirtiyor.