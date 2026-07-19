27 Yıllık Dünya Rekoru Sonunda Kırıldı: Josh Kerr'den Tarihi Performans
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Yaklaşık 1,6 kilometrelik mesafede tam 27 yıldır kırılamayan dünya rekoru sonunda el değiştirdi. Büyük Britanyalı atlet Josh Kerr, 1.609 metreyi 3 dakika 42.66 saniyede tamamlayarak atletizm tarihine geçti ve yarış boyunca koruduğu inanılmaz tempoyla spor dünyasını kendine hayran bıraktı. Bu performans, uzun yıllardır ulaşılması en zor derecelerden biri olarak görülen bir rekorun da sonunu getirdi.
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İngiliz orta mesafe koşucusu Josh Kerr, Londra Diamond League'de atletizm tarihine geçen bir performansa imza attı.
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Yarışın ardından konuşan Kerr, son bölümde tamamen koşusuna odaklandığını belirterek, "Son 110 metrede neredeyse hiçbir şey duymuyordum. Sadece ben, ayakkabılarım ve pist vardık. Bitiş çizgisini geçtiğimde 3:42'yi görünce hedefime ulaştığımı anladım." ifadelerini kullandı.
Bir kullanıcı da rekorun ciddiyetini şu şekilde açıkladı:
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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