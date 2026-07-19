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27 Yıllık Dünya Rekoru Sonunda Kırıldı: Josh Kerr'den Tarihi Performans

27 Yıllık Dünya Rekoru Sonunda Kırıldı: Josh Kerr'den Tarihi Performans

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
19.07.2026 - 15:20
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Yaklaşık 1,6 kilometrelik mesafede tam 27 yıldır kırılamayan dünya rekoru sonunda el değiştirdi. Büyük Britanyalı atlet Josh Kerr, 1.609 metreyi 3 dakika 42.66 saniyede tamamlayarak atletizm tarihine geçti ve yarış boyunca koruduğu inanılmaz tempoyla spor dünyasını kendine hayran bıraktı. Bu performans, uzun yıllardır ulaşılması en zor derecelerden biri olarak görülen bir rekorun da sonunu getirdi.

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İngiliz orta mesafe koşucusu Josh Kerr, Londra Diamond League'de atletizm tarihine geçen bir performansa imza attı.

İngiliz orta mesafe koşucusu Josh Kerr, Londra Diamond League'de atletizm tarihine geçen bir performansa imza attı.

28 yaşındaki sporcu, erkekler 1 mil yarışını 3 dakika 42.66 saniyede tamamlayarak tam 27 yıldır kırılamayan dünya rekorunun yeni sahibi oldu.

Kerr'in derecesi, Faslı efsane Hicham El Guerrouj'un 1999 yılında Roma'da kırdığı 3:43.13'lük dünya rekorunu geride bıraktı. Bitiş çizgisini geçtikten sonra skor tabelasında derecesini gören İngiliz atlet büyük sevinç yaşarken, başarısını tribünleri selamlayarak kutladı.

Yarışın ardından konuşan Kerr, son bölümde tamamen koşusuna odaklandığını belirterek, "Son 110 metrede neredeyse hiçbir şey duymuyordum. Sadece ben, ayakkabılarım ve pist vardık. Bitiş çizgisini geçtiğimde 3:42'yi görünce hedefime ulaştığımı anladım." ifadelerini kullandı.

Yarışın ardından konuşan Kerr, son bölümde tamamen koşusuna odaklandığını belirterek, "Son 110 metrede neredeyse hiçbir şey duymuyordum. Sadece ben, ayakkabılarım ve pist vardık. Bitiş çizgisini geçtiğimde 3:42'yi görünce hedefime ulaştığımı anladım." ifadelerini kullandı.

Yarışı ABD'li atlet Yared Nuguse 3:45.69'luk derecesiyle ikinci sırada tamamlarken, Kerr rakibine yaklaşık üç saniyelik fark attı. İngiliz atlet böylece 2024'te elde ettiği 3:45.34'lük kişisel en iyi derecesini de yaklaşık 2,7 saniye geliştirmiş oldu.

2023 Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre altın madalyası kazanan Josh Kerr, son yıllarda özellikle Norveçli Jakob Ingebrigtsen ile yaşadığı rekabetle dikkat çekiyordu. İki isim pistte ve yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelirken, Kerr 2026 sezonunda büyük şampiyonalar bulunmaması nedeniyle hedefini 1 mil dünya rekoru olarak belirlemişti.

Her ne kadar 1 mil yarışı günümüzde olimpiyat programında yer almasa da, Roger Bannister'ın 1954 yılında dört dakikanın altına inen ilk atlet olması nedeniyle atletizm tarihinin en prestijli mesafelerinden biri olarak kabul ediliyor. Josh Kerr'in kırdığı bu rekor da spor tarihindeki unutulmaz kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Bir kullanıcı da rekorun ciddiyetini şu şekilde açıkladı:

Bir kullanıcı da rekorun ciddiyetini şu şekilde açıkladı:
twitter.com

Çoğu spor salonundaki koşu bandı, Josh Kerr'in bugün kırdığı 1 mil dünya rekoru temposuna bile çıkamıyor. Çünkü bu cihazların çoğu en fazla 12-14 mil/saat (19-22,5 km/s) hız sunuyor. Kerr ise 3:42.66'lık derecesiyle yarış boyunca ortalama 16.2 mil/saat (26,1 km/s) hızla koşarak tam 27 yıldır kırılamayan dünya rekorunu tarihe gömdü.

Bu performansın ne kadar inanılmaz olduğunu rakamlar daha iyi anlatıyor.

Kerr, yarış boyunca her 100 metreyi ortalama 13.8 saniyede geçti. Şimdi düşünün; tüm gücünüzle 100 metre sprint attığınızda bile 13.8 saniyenin altında kalamıyorsanız, Josh Kerr sizin en hızlı deparınızdan daha yüksek bir tempoyu 1,6 kilometre boyunca hiç düşürmeden korumuş oldu.

1954'te Roger Bannister, tarihte 4 dakikanın altında 1 mil koşan ilk atlet olduğunda bunun insan sınırlarının son noktası olduğu düşünülüyordu. Aradan geçen 72 yılda seviye öyle bir değişti ki, Bannister ile Kerr aynı anda koşmaya başlasaydı, Kerr finiş çizgisini geçtiğinde Bannister hâlâ son virajı dönüyor olacak ve yaklaşık 110 metre geride kalacaktı.

Rekorun eski sahibi Hicham El Guerrouj, bu dereceyi 1999'da bugünkü teknolojiye sahip olmadan elde etmişti. Ne tempo gösteren ışık sistemleri vardı ne de günümüzün 'süper spike' ayakkabıları. Kerr'in bu rekoru kırabilmesi için hem 27 yıllık teknoloji gelişimi hem de hedef derecesinden adını alan ve yaklaşık dört ay süren özel bir mühendislik projesidevreye girdi. Buna rağmen rekor yalnızca 0.47 saniye farkla el değiştirdi.

Yine de El Guerrouj'nun tüm rekorları kırılmış değil. Faslı efsanenin, yine aynı pistte 1998 yılında koştuğu 1500 metre dünya rekoru tam 28 yıldır geçilemiyor. Bu süre içinde sadece üç atlet 3 dakika 27 saniyenin altına inmeyi başardı. Bugün 1 mil rekoru tarihe karıştı, ancak atletizmin belki de en zor rekorlarından biri hâlâ El Guerrouj'nun elinde duruyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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