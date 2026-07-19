27 Yıllık Dünya Rekoru Sonunda Kırıldı: Josh Kerr'den Tarihi Performans

Yarışı ABD'li atlet Yared Nuguse 3:45.69'luk derecesiyle ikinci sırada tamamlarken, Kerr rakibine yaklaşık üç saniyelik fark attı. İngiliz atlet böylece 2024'te elde ettiği 3:45.34'lük kişisel en iyi derecesini de yaklaşık 2,7 saniye geliştirmiş oldu.

2023 Dünya Şampiyonası'nda 1500 metre altın madalyası kazanan Josh Kerr, son yıllarda özellikle Norveçli Jakob Ingebrigtsen ile yaşadığı rekabetle dikkat çekiyordu. İki isim pistte ve yaptıkları açıklamalarla sık sık gündeme gelirken, Kerr 2026 sezonunda büyük şampiyonalar bulunmaması nedeniyle hedefini 1 mil dünya rekoru olarak belirlemişti.

Her ne kadar 1 mil yarışı günümüzde olimpiyat programında yer almasa da, Roger Bannister'ın 1954 yılında dört dakikanın altına inen ilk atlet olması nedeniyle atletizm tarihinin en prestijli mesafelerinden biri olarak kabul ediliyor. Josh Kerr'in kırdığı bu rekor da spor tarihindeki unutulmaz kilometre taşlarından biri olarak kayıtlara geçti.