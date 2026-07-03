İş Hayatında En Başarılı 4 Burç!
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İş hayatında başarılı olmak yalnızca çok çalışmakla ilgili değildir. Disiplin, sabır, doğru zamanda risk alabilmek ve insanları etkileyebilmek de kariyer yolculuğunda büyük rol oynar. Astrolojiye göre bazı burçlar bu özellikleri doğal olarak taşıdığı için iş dünyasında daha hızlı fark edilir.
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Oğlak
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Başak
Koç
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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