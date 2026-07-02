Parayı Çeken 3 Burç! Bereket Enerjileri Yüksek
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Bazı insanlar para konusunda doğuştan daha şanslı gibidir. Nerede fırsat var sezer, küçük bir kazancı büyütmeyi bilir ya da doğru zamanda doğru hamleyi yapar. Astrolojiye göre bazı burçlar da bolluk, bereket ve kazanç enerjisini diğerlerinden daha kolay kendine çekebilir. İşte parayı adeta mıknatıs gibi çeken 3 burç...
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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