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Beşiktaş, Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0'la Geçti

Beşiktaş, Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0'la Geçti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
23.07.2026 - 22:53
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Sezonu erken açan takımlardan Beşiktaş da Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'na çıktı. Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelen Beşiktaş zaman zaman iyi bir oyun ortaya koyarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Şanssız pozisyonlar da yaşayan siyah beyazlılarda gol kaptan Orkun Kökçü'den geldi.

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Aksiyon dolu ilk yarıda gol geldi.

Aksiyon dolu ilk yarıda gol geldi.

Beşiktaş başlangıç düdüğüyle birlikte oyuna hükmeden taraftı. Siyah beyazlılar sezonun ilk resmi maçında özellikle belli dakikalarda taraftarına adeta resital sundu. 

Beşiktaş'ın baskıyı artırdığı dakikalarda Etim yaptığı hareket sonucunda kırmızı kart gördü. 26. dakikada ise Orkun Kökçü'nün jeneriklik golünü izledik. Devre de bu skorla tamamlandı.

Beşiktaş, Danimarka'ya 1-0'la gidiyor.

Beşiktaş, Danimarka'ya 1-0'la gidiyor.

Beşiktaş ikinci yarıda da benzer bir futbol sürdürdü. 45-60 arası iki taraf da pozisyon bulmakta zorlandı. Ancak Beşiktaş'ın ataklarında rakip kaleci Olafsson başarılıydı.

Midtjylland da zaman zaman savunma arkası koşularla şansını denese de Nübel'in başarılı müdahaleleri golü önledi. 

Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş ilk maçı 1-0 kazandı.

Rövanş 30 Temmuz'da oynanacak.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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