Beşiktaş, Avrupa Ligi Ön Eleme Turu'nda Midtjylland'ı 1-0'la Geçti

Sezonu erken açan takımlardan Beşiktaş da Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'na çıktı. Danimarka ekibi Midtjylland ile karşı karşıya gelen Beşiktaş zaman zaman iyi bir oyun ortaya koyarak rövanş öncesi avantaj elde etti. Şanssız pozisyonlar da yaşayan siyah beyazlılarda gol kaptan Orkun Kökçü'den geldi.