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Black Sabbath'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

etiket Black Sabbath'ın En İyi Şarkısını Seçiyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
23.07.2026 - 23:01
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Kabul edelim bu şarkılar arasından seçim yapmak oldukça zor... Ama bir seçim yapmak da gerekiyor. Bu sefer sizin oylarınızla tarihin gelmiş gelmiş en iyi Black Sabbath parçasını seçiyoruz. Hadi bakalım!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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