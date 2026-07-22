YKS Birincileri Hangi Bölümü Seçeceklerini Açıkladı

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sınavın birincileri de belli oldu. Bu sene Türkiye genelinde 13 tane birinci çıktı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. Ayrıca, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, Denizli'den, Eskişehir'den ve Şanlıurfa'dan birinciler çıktı.

Sınavda birinci olan iki öğrenci, hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı.