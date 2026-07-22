YKS Birincileri Hangi Bölümü Seçeceklerini Açıkladı
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sınavın birincileri de belli oldu. Bu sene Türkiye genelinde 13 tane birinci çıktı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. Ayrıca, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, Denizli'den, Eskişehir'den ve Şanlıurfa'dan birinciler çıktı.
Sınavda birinci olan iki öğrenci, hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı.
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YKS'nin açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı.
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TYT'de birinci olan Miraç Koşar, tıp bölümünü tercih edecek.
YDT Fransızca'da Türkiye birincisi olan Sena İlhan da tercihini sayısal puanla yapıp tıp okumak istiyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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