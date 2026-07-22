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YKS Birincileri Hangi Bölümü Seçeceklerini Açıkladı

YKS Birincileri Hangi Bölümü Seçeceklerini Açıkladı

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.07.2026 - 13:53
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Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasıyla sınavın birincileri de belli oldu. Bu sene Türkiye genelinde 13 tane birinci çıktı. İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nden Şerif Efe Dartar, hem TYT birincisi oldu hem de AYT'de sayısal branşta birinci oldu. Ayrıca, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden, Kadıköy Anadolu Lisesi'nden, Denizli'den, Eskişehir'den ve Şanlıurfa'dan birinciler çıktı.

Sınavda birinci olan iki öğrenci, hangi bölümü tercih edeceklerini açıkladı.

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YKS'nin açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı.

YKS'nin açıklanmasıyla tercih heyecanı başladı.

Üniversite sınav sonuçlarının belli olmasının ardından, öğrenciler için stresli bir süreç daha başladı. Sonuçlarını öğrenen öğrenciler, bölüm ve üniversite araştırmasını sürdürüyor. Kimi, yıllarca hayalini kurduğu bölümü tercih etmeyi düşünüyor kimi ise popüler bölümlerin peşinde.

Peki sınavlarda birinci olan öğrencilerin tercihleri ne yönde?

Bu sene sınavda 13 birinci var. Sınavın AYT oturumundaki sözel, sayısal ve eşit ağırlık alanlarında Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri birinci oldu. 

Kadıköy Anadolu Lisesi'nden Doğa Erdemir hem TYT'de hem de YDT İngilizce branşında birinci oldu.

YDT Fransızca birincisi ise Denizli Açık Öğretim Lisesi'nden mezun Sena İlhan.

Diğer birinciler de Eskişehir ve Şanlıurfa'dan çıktı.

TYT'de birinci olan Miraç Koşar, tıp bölümünü tercih edecek.

TYT'de birinci olan Miraç Koşar, tıp bölümünü tercih edecek.

Şanlıurfa Fen Lisesinden mezun olan Miraç Koşar, TYT'de 2 milyon 425 bin 627 adayın arasında birincilik elde etmeyi başardı. Koşar, doktor olmak istediğini açıkladı.

Hayatı boyunca bu duyguyu unutmayacağını söyleyen Koşar,  'Zorlu bir maratondu, sonuna geldik. Yani bitiş ipini göğüslemek gerçekten çok güzel bir iş. Çok gurur verici benim ve ailem adına. Çok mutluyum yani gerçekten bugün belki de hayatım boyunca unutmayacağım bir gün çünkü çalışmamın karşılığını tam anlamıyla aldığımı hissediyorum. Çok mutluluk verici bir andı. Hani insanın hayatında unutmayacağı 5 tane anısı varsa, o 5 anımdan biri benim buydu kesinlikle çünkü büyük bir gurur.' dedi.

Tıp okumak istediğini söyleyen Türkiye birincisi, üniversite olarak da Hacettepe'yi istediğini söylüyor: 'Tıp yazacağım, Hacettepe Tıp Fakültesi tercihim olacak yüksek ihtimalle. Bakacağız duruma şimdi artık. Ben ailenin en büyüğüyüm, 2 kardeşim var, annem ve babam da öğretmen. Yani bu yolda onların öğretmen olması bana çok katkı sağladı pozitif anlamda...'

YDT Fransızca'da Türkiye birincisi olan Sena İlhan da tercihini sayısal puanla yapıp tıp okumak istiyor.

YDT Fransızca'da Türkiye birincisi olan Sena İlhan da tercihini sayısal puanla yapıp tıp okumak istiyor.

Acıpayam Anadolu Lisesi'nde öğrenim görürken üniversite sınavına daha fazla zaman ayırabilmek ve Balıkesir'de tıp eğitimi gören ikiz kız kardeşi Esna'nın yanına gidebilmek için Açık Öğretim Lisesine geçen İlhan, buradan mezun oldu. Üniversite sınavına üçüncü kez giren İlhan, YDT Fransızca alanında 500 tam puan alarak Türkiye birincisi oldu.

İlhan, Fransızca bilgisini ağırlıklı olarak internet üzerinden uygulamalar, videolar ve kitaplar aracılığıyla geliştirdiğini anlattı. Özellikle yabancı dilde kitap okuduğunu söyleyen başarılı öğrenci, bu gururun arkasında ise kendisine uygun çalışma yöntemini belirlemek olduğunu söyledi.

Tercih döneminde sayısal puanıyla tıp fakültelerini araştırdığını aktaran İlhan, ikiz kız kardeşinin de tıp eğitimi aldığını, kendisinin de aynı mesleği yapmak istediğini belirtiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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