“Keşke Üniversitedeyken Bilseydim!” Denilen Şeyler
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İnsan, okurken her şeyi bildiğini ve büyüdüğünü sanıyor. Hele de üniversite okuyorsanız, havanızdan geçilmiyor. Aslında hayata dair pek bir şey bilmediğinizi ise mezun olduktan sonra anlıyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda 'iyi ki'leriniz ve 'keşke'leriniz olabiliyor.
İşte, 'keşke üniversitedeyken bilseydim' diyeceğiniz bazı şeyler!
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1. Diğer insanlar da en az sizin kadar gergin ve rahatsız hissediyor.
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2. Aktivitelere katılın!
3. Arkadaş edinmek için ne kadar çok çaba sarf ederseniz kurduğunuz arkadaşlıklar da o kadar iyi ve güçlü olur.
4. Tuhaf davranışlar sergilemekten asla korkmayın.
5. Okuduğunuz bölüm hiç önemli değil.
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6. Gerçekten ilginizi çeken dersleri seçmeye çalışın (Eğer mümkünse).
7. Her şeyi denemeye çalışın!
8. Gönüllü işler yapın!
9. İnsanlara açılmaktan, savunmasız kalmaktan korkmayın!
10. Düzenli olarak egzersiz yapın.
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11. Eğer zor zamanlar geçiriyorsanız yardım alabileceğiniz yerler var.
12. İlk işinizle ilgili beklentilerinizi tekrar gözden geçirin.
13. Kariyerinize başlamadan önce o dalda uzman olan insanlarla görüşün ve onlardan yaptıkları işle ilgili bilgi alın, mesleğin iç yüzünü öğrenin.
14. Dersleri asma işini fazla abartmayın.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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