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“Keşke Üniversitedeyken Bilseydim!” Denilen Şeyler

“Keşke Üniversitedeyken Bilseydim!” Denilen Şeyler

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
23.07.2026 - 08:37
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İnsan, okurken her şeyi bildiğini ve büyüdüğünü sanıyor. Hele de üniversite okuyorsanız, havanızdan geçilmiyor. Aslında hayata dair pek bir şey bilmediğinizi ise mezun olduktan sonra anlıyorsunuz. Geriye dönüp baktığınızda 'iyi ki'leriniz ve 'keşke'leriniz olabiliyor.

İşte, 'keşke üniversitedeyken bilseydim' diyeceğiniz bazı şeyler!

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1. Diğer insanlar da en az sizin kadar gergin ve rahatsız hissediyor.

1. Diğer insanlar da en az sizin kadar gergin ve rahatsız hissediyor.
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Aslında, kimse üniversitedeyken ne yaptığını bilmez ve bazen bulunduğu ortamı garipser. Yalnız değilsin!

2. Aktivitelere katılın!

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Olabildiğince erken başlayın. Ne kadar çok şey denerseniz hoşunuza giden şeyler hakkında o kadar çok bilginiz olur. Ayrıca aktivitelere katılmak sizinle aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışmak için çok büyük bir fırsattır.

3. Arkadaş edinmek için ne kadar çok çaba sarf ederseniz kurduğunuz arkadaşlıklar da o kadar iyi ve güçlü olur.

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Üniversitedeki birçok insan sadece ortak derslerinin olduğu veya evi ona yakın olan insanlarla arkadaşlık kurmaya meyillidir. Bu da gerçekten uyuşmadığınız insanlarla takılmanıza neden olup uzun vadede yalnızlık çukurunda mahsur kalmanıza neden olabilir.

4. Tuhaf davranışlar sergilemekten asla korkmayın.

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Evet asla korkmayın. Üstelik bu yaşlarınızın 'tuhaf' davranışlarınız için kabul edilebilir son yaşlar olduğunu unutmayın :)

5. Okuduğunuz bölüm hiç önemli değil.

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Gerçekten! Bu günlerde kimse okuduğu bölümle ilgili bir sektörde çalışmıyor. İnanın bana hukuk bölümünden mezun olup müzisyenlikle uğraşan arkadaşlarım var ve hepsi hayatlarından son derece memnun.

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6. Gerçekten ilginizi çeken dersleri seçmeye çalışın (Eğer mümkünse).

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Üniversite gerçekten ilginizi çeken dersleri almak için iyi bir fırsattır. Bu fırsattan yararlanın. Neler keşfedebileceğinizi asla bilemezsiniz.

7. Her şeyi denemeye çalışın!

7. Her şeyi denemeye çalışın!

Gerçekten ne yapmaktan hoşlandığınızı anlayana kadar ne var ne yok her şeyi yapmaya çalışın. Okul gazetesini takip edin, okul takımlarına girmeye çalışın, münazara ekibine katılın. CANINIZ ne isterse onu yapın! Gerçekte ne yapmak istediğinizi bulduktan sonra sadece ona odaklanın ve başarılı olun.

8. Gönüllü işler yapın!

8. Gönüllü işler yapın!
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Başkalarına yardımcı olun, hayır işleri yapın ve üniversite hayatının her şey demek olmadığının farkına varın. Kampüs hayatının dışında çok daha büyük ve karmaşık bir hayat var. Olaylara başka bir açıdan bakmayı deneyin.

9. İnsanlara açılmaktan, savunmasız kalmaktan korkmayın!

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Eğer yakın arkadaşlar edinmek istiyorsanız bazen onlarla özelinizi paylaşmanız gerekir. Biliyorum kulağa biraz korkutucu geliyor ama siz kendinizi karşınızdaki arkadaşınıza ne kadar çok açarsanız o da o kadar çok açılacak, sizinle konuşurken o kadar çabuk çözülecek ve kendini daha rahat hissedecektir. Yakın arkadaşlıklar anca bu şekilde kurulur.

10. Düzenli olarak egzersiz yapın.

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Düzenli olarak egzersiz yapmak ruh ve bedensel sağlığınız için yapabileceğiniz için yapabileceğiniz en faydalı şeylerden biridir.

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11. Eğer zor zamanlar geçiriyorsanız yardım alabileceğiniz yerler var.

11. Eğer zor zamanlar geçiriyorsanız yardım alabileceğiniz yerler var.
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Üniversitenizde büyük ihtimalle psikolojik danışmanlık ve rehberlik servisi vardır. Eğer konuşmak için birine ihtiyaç duyuyorsanız kolayca randevu alabilirsiniz.

12. İlk işinizle ilgili beklentilerinizi tekrar gözden geçirin.

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Çoğu insanın ilk işi yorucu, sıkıcı ve zor olur. Çok komik maaşlar için uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Pek az insan ilk denemesinde hayalindeki işe kavuşma şansına erişir. Çok seveceğiniz ve devamlı olarak yapacağınız, mesleğiniz haline getireceğiniz işi bulmanız yıllar alabilir. Aslında çoğu insan hiçbir zaman işini sevemez ve bu bir sorun değil çünkü hayattan keyif almanız için illaki işinizi sevmeniz gerekmez. Önemli olan iyi çalışmanız ve size en mantıklı gelen yolu izlemenizdir. Bu bir süreç, merak etmeyin atlatacaksınız!

13. Kariyerinize başlamadan önce o dalda uzman olan insanlarla görüşün ve onlardan yaptıkları işle ilgili bilgi alın, mesleğin iç yüzünü öğrenin.

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Para kazanmak önemlidir ancak tek hedefinizin bu olmaması lazım. İşin erbablarına haftada kaç saat ve hangi günler çalıştıklarını, en büyük hedeflerini, 5 yıl içerisinde kendilerini nerede gördüklerini sorun. Bu atılacağınız mesleği daha yakından tanımanıza yardımcı olacaktır. Hiçbir meslek sadece filmlerde gördüğünüz, kitaplarda okuduğunuz gibi değildir.

14. Dersleri asma işini fazla abartmayın.

14. Dersleri asma işini fazla abartmayın.
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Eğer dersleriniz çok sıkıcıysa, bir sonraki dönem daha eğlenceli dersleri seçmeye çalışın. Üniversite tutkularınızı, ilgi alanlarınızı keşfetmek; yeni en iyi arkadaşlarınızla, sevgilinizle tanışmak için çok büyük bir fırsattır. Ayrıca üniversite yılları öğrenmeye en açık olduğunuz, bilginin en ulaşılabilir olduğu zamanlardır, bu fırsatı kaçırmayın!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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