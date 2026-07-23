“Keşke Üniversitedeyken Bilseydim!” Denilen Şeyler

Çoğu insanın ilk işi yorucu, sıkıcı ve zor olur. Çok komik maaşlar için uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalabilirsiniz. Pek az insan ilk denemesinde hayalindeki işe kavuşma şansına erişir. Çok seveceğiniz ve devamlı olarak yapacağınız, mesleğiniz haline getireceğiniz işi bulmanız yıllar alabilir. Aslında çoğu insan hiçbir zaman işini sevemez ve bu bir sorun değil çünkü hayattan keyif almanız için illaki işinizi sevmeniz gerekmez. Önemli olan iyi çalışmanız ve size en mantıklı gelen yolu izlemenizdir. Bu bir süreç, merak etmeyin atlatacaksınız!