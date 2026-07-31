Sevgili Aslan, Ağustos ayında kendi beden ritmini yeniden düzenleme ihtiyacı hissedebilirsin. 12 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Tam Güneş Tutulması enerji seviyende geçici dalgalanmalar yaratırken dinlenme ihtiyacını daha görünür hale getirebilir. 17 Ağustos’taki Mars ve Neptün karesi ise yoğun günlerde fiziksel dayanıklılığını azaltabilir.

28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması duygusal yüklerin uyku ve beden rahatlığı üzerindeki etkisini fark ettirebilir. Ay sonunda daha düzenli uyku, sakin hareket ve kendine ayırdığın zaman toparlanmanı destekleyecektir.

Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…