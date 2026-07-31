Sevgili Aslan, Ağustos ayında para kazanma biçimin kadar kendi değerini nasıl fiyatlandırdığın da değişiyor. 12 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Tam Güneş Tutulması, yeni bir iş, kişisel marka, girişim ya da daha yüksek ücret isteği konusunda cesur bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Zira bu tutulma, maddi geleceğinin direksiyonunu başkasına bırakmak istemeyeceğini açıkça gösterecek.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu büyük bir teklif, sözleşme veya kazançlı bir duyuruyu beraberinde getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı yakın çevre, satış ya da sosyal medya üzerinden ek gelir sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise kredi, borç, ortaklık payı veya ortak bütçeyle ilgili önemli bir hesabı kapatmana yardımcı olabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…