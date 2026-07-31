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Aslan Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
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Ağustos ayında maddi konular ve kariyer yolculuğunun nasıl ilerleyeceğini merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için ay boyunca para kazanacağınız ve kaybedeceğiniz günleri ele aldık. Peki, aylık para yorumlarına göre Ağustos ayında Aslan ve yükselen Aslan burçlarının ekonomik durumu nasıl olacak?

İşte finansal ve profesyonel hayatına dair ipuçlarıyla aylık para yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, Ağustos ayında para kazanma biçimin kadar kendi değerini nasıl fiyatlandırdığın da değişiyor. 12 Ağustos’ta burcunda gerçekleşen Tam Güneş Tutulması, yeni bir iş, kişisel marka, girişim ya da daha yüksek ücret isteği konusunda cesur bir başlangıç yapmanı sağlayabilir. Zira bu tutulma, maddi geleceğinin direksiyonunu başkasına bırakmak istemeyeceğini açıkça gösterecek.

15 Ağustos’taki Merkür ve Jüpiter kavuşumu büyük bir teklif, sözleşme veya kazançlı bir duyuruyu beraberinde getirebilir. 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter açısı yakın çevre, satış ya da sosyal medya üzerinden ek gelir sağlayabilir. 28 Ağustos’taki Balık Ay Tutulması ise kredi, borç, ortaklık payı veya ortak bütçeyle ilgili önemli bir hesabı kapatmana yardımcı olabilir.

Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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