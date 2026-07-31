article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey Aslan Burcu chevron-right-grey Ağustos Aslan Burcu Aylık Aşk Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
Ağustos 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.07.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Ağustos ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Ağustos ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Ağustos ayına özel aylık aşk yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması doğrudan senin burcunda yaşanıyor ve aşk hayatında ilk değişen şey sen oluyorsun. Görünüşün, duruşun ve istediğini söyleme biçimin bu tarihten sonra farklılaşacak. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter uyumu dilini tatlandıracak, partnerin sendeki dönüşümü ilgiyle izleyecek. Ancak 28 Ağustos’taki ikinci tutulma mahremiyet evinde yaşanacağı için güven konusunu es geçemeyeceksin. Söylenmemiş bir cümle varsa ay bitmeden ortaya çıkacak.

Eğer kalbin boşsa, ilgini çeken kişi bu ay sana kolay teslim olmayacak. Mesafeli duruşuyla merakını kışkırtan biri, alışık olduğun hızlı ilgilerin tam tersini yaşatacak. Peşinden koşmak yerine ilk adımı beklersen, ağır açılan o kapının ardında hiç ummadığın bir derinlik bulacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Haftalık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Sağlığın İçin Bu Ay Dikkat Etmen Gerekenler! 🏥

Aslan burcu için sağlık açısından nasıl bir ay olacak? 🌿 Enerjin yüksek mi yoksa dinlenmen mi gerekiyor? 💆‍♀️

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın