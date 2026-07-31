Sevgili Aslan, 12 Ağustos’taki tam Güneş tutulması doğrudan senin burcunda yaşanıyor ve aşk hayatında ilk değişen şey sen oluyorsun. Görünüşün, duruşun ve istediğini söyleme biçimin bu tarihten sonra farklılaşacak. İlişkin varsa, 17 Ağustos’taki Venüs ve Jüpiter uyumu dilini tatlandıracak, partnerin sendeki dönüşümü ilgiyle izleyecek. Ancak 28 Ağustos’taki ikinci tutulma mahremiyet evinde yaşanacağı için güven konusunu es geçemeyeceksin. Söylenmemiş bir cümle varsa ay bitmeden ortaya çıkacak.

Eğer kalbin boşsa, ilgini çeken kişi bu ay sana kolay teslim olmayacak. Mesafeli duruşuyla merakını kışkırtan biri, alışık olduğun hızlı ilgilerin tam tersini yaşatacak. Peşinden koşmak yerine ilk adımı beklersen, ağır açılan o kapının ardında hiç ummadığın bir derinlik bulacaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…