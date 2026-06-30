Sevgili Aslan, bu Temmuz ayında bilinçaltı sağlığında ve içsel huzurunda belirgin iyileşmeler yaşayacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı nedeniyle zihninin aniden geçmişi affetmeye ihtiyaç duyduğunu ve ruhsal bir arınma sürecine girdiğini hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda şifalanıp sana derin bir uyku kalitesi vermesini sağlayacak.

Özellikle artan yalnız kalma ihtiyacı ve terapi süreçleri, ruhsal sistemini doğrudan rahatlatacak. Günlük temponun yorucu etkilerinden korunmak için, bu ay inzivaya çekilmeye ve meditasyon yapmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…