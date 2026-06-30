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Aslan Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Sağlık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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Bu ay sağlık açısından dikkatli olmanız gereken süreçlerden geçeceğiz. Bu yüzden nelere dikkat etmeniz gerektiğini de dikkatle ele aldık. Peki, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının Temmuz ayı boyunca enerjisi nasıl olacak? Temmuz ayında sağlık durumunuzda değişiklik olacak mı?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burçlarının sağlığı için gökyüzünden gelen öneriler!

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu Temmuz ayında bilinçaltı sağlığında ve içsel huzurunda belirgin iyileşmeler yaşayacaksın. 14 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Yengeç Yeni Ayı nedeniyle zihninin aniden geçmişi affetmeye ihtiyaç duyduğunu ve ruhsal bir arınma sürecine girdiğini hissedeceksin. Bu durum, psikolojik enerjinin bir anda şifalanıp sana derin bir uyku kalitesi vermesini sağlayacak.

Özellikle artan yalnız kalma ihtiyacı ve terapi süreçleri, ruhsal sistemini doğrudan rahatlatacak. Günlük temponun yorucu etkilerinden korunmak için, bu ay inzivaya çekilmeye ve meditasyon yapmaya her zamankinden daha fazla vakit ayıracaksın. Gelecek ay görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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