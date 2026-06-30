Sevgili Aslan, bu Temmuz ayı senin için mesleki hedeflerini ve yöneticilerinle olan ilişkilerini baştan aşağı sarsıp yeniden düzenleyeceğin bir dönem olacak. 4 Temmuz tarihinde gerçekleşecek Mars ve Uranüs kavuşumu, uzun süredir sıkıldığın bir pozisyondan ayrılmanı, ani bir sektör değişikliği yapmanı veya kariyerinde şok edici bir terfi almanı sağlayacak. Bu süreçte riskleri cesurca alırken, mesleki bağımsızlığını tam anlamıyla sergileyeceksin.

Ayın ilk yarısında kariyerinde kurduğun bu yepyeni ve hızlı düzen, ay sonuna doğru atacağın sağlam imzalara zemin hazırlayacak. Kariyerindeki bu isyankar ama kararlı duruşun, yakın zamanda alacağın ortaklık teklifleriyle taçlanarak karşına çok daha güçlü bir sözleşme çıkaracak. Kısacası bu ay attığın her sıra dışı adım, seni sektöründe daha öncü hale getirecek. Gelecek ay görüşünceye kadar şans seninle olsun…