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Aslan Burcu right-white
Temmuz 2026, Aylık Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.06.2026 - 18:01
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'Yeni ay, yeni fırsatlar' demenin tam zamanı. Temmuz ayında yaşanacak astrolojik olayları, aşktan yana şansını merak eden Aslan ve yükselen Aslan burçları için dikkatle değerlendirdik. Peki, bu ay hayatınızda hangi sürprizler yaşanacak? 

Aslan ve yükselen Aslan burçlarının aşk hayatında neler olacağını da söylüyoruz. Bakalım, Temmuz ayında duygularınız nasıl değişecek?

İşte, Temmuz ayına özel aylık aşk yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu Temmuz ayı içsel dünyanda adeta sadakat ve resmiyetin birleşimiyle şekillenecek. 27 Temmuz tarihinde Ay Düğümlerinin burç değiştirmesi, partnerinle arandaki karmik bağı çok daha görünür ve kadersel bir hale getirecek. İlişkinizi geçmişin yüklerinden arındırırken, birlikte çok daha temiz bir sayfa açacaksınız.

Eğer kalbin boşsa, bu ay geçmişteki hatalarından ders alarak seçeceğin, son derece olgun bir aşk doğacak. Dengeli duruşuyla dikkatini çeken, ciddi biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok seviyeli bir flörte dönüşecek. Kaliteli restoranlarda yapacağın gelecek planlı görüşmeler, kalbinin çok daha emin bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
Astroloji Editörü
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