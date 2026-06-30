Sevgili Aslan, bu Temmuz ayı içsel dünyanda adeta sadakat ve resmiyetin birleşimiyle şekillenecek. 27 Temmuz tarihinde Ay Düğümlerinin burç değiştirmesi, partnerinle arandaki karmik bağı çok daha görünür ve kadersel bir hale getirecek. İlişkinizi geçmişin yüklerinden arındırırken, birlikte çok daha temiz bir sayfa açacaksınız.

Eğer kalbin boşsa, bu ay geçmişteki hatalarından ders alarak seçeceğin, son derece olgun bir aşk doğacak. Dengeli duruşuyla dikkatini çeken, ciddi biriyle aranda gelişecek bu çekim, zamanla çok seviyeli bir flörte dönüşecek. Kaliteli restoranlarda yapacağın gelecek planlı görüşmeler, kalbinin çok daha emin bir ritimle atmasına neden olacak. Gelecek ay görüşmek üzere, aşkla kal…