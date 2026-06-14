Sevgili Aslan, bu hafta sonu Venüs ile Neptün üçgeni su elementinin dinlendirici etkisini sinir sistemine taşıyarak bedensel gevşemeye ihtiyaç duyduğunu gösteriyor. Sıcak duşlar veya yüzme gibi suyla ilgili aktiviteler yaparak kaslarındaki gerginliği atıyorsun. Belki de bu hafta içine bir spa veya hamam randevusu da almalısın.

Hafta ortasında meydana gelen Chiron Boğa geçişi ise boyun ve boğaz bölgendeki hassasiyetleri tetikleyerek ses tellerini zorlamaman gerektiğini gösteriyor. Bu arada her şeyi kontrol etme isteğinin yarattığı inatçı stresten de uzaklaşmaya odaklan deriz. Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…