Sevgili Aslan, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay sosyal çevrende ve profesyonel ağlarında bir temizlik yapman gerektiğini sana net bir şekilde gösteriyor. Etrafındaki bazı kişilerin sana destek olmak yerine enerjini ve fikirlerini sömürdüğünü fark ediyorsun. Bu sahte ittifaklardan sessizce uzaklaşmak, mesleki itibarını koruman için attığın en akıllıca adım oluyor.

Hafta ortasında Güneş'in Yengeç burcuna geçişi, her zaman sahnede olma arzunu törpüleyerek seni perde arkasına çekiyor. Sürekli liderlik yapmaktan ve sorumluluk almaktan yorulduğunu hissedip işleri başkalarına devretmeyi seçiyorsun. Kariyerinde büyük bir atılım yapmak yerine, tükenmişlik sendromundan kaçmak için kendine bilinçli bir mola veriyorsun.

Peki ya aşk? Sıra aşka geldiğinde Venüs ile Plüton karşıtlığı devreye giriyor. Yani ilişkilerde kontrol takıntılarını ve kıskançlık krizlerini su yüzüne çıkararak seni zorluyor. İlişkin varsa, partnerinin hayatına gereğinden fazla müdahale etmeye kalkmak aranızda soğuk rüzgarlar estiriyor. Bekarsan, sana şartlar koşan veya daha ilk günden hayatını yönetmeye çalışan toksik karakterleri anında hayatından çıkarıp yalnızlığın huzurunu seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…