article/comments-white
article/share-white
Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Aslan Burcu Haftalık Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Aslan ve yükselen Aslan burçları 15 Haziran - 21 Haziran haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 15 Haziran - 21 Haziran haftan nasıl geçecek? Bu hafta Aslan ve yükselen Aslan burçlarını neler bekliyor?

İşte, Aslan ve yükselen Aslan burcuna özel haftalık burç yorumları

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu hafta başı İkizler burcundaki Yeni Ay sosyal çevrende ve profesyonel ağlarında bir temizlik yapman gerektiğini sana net bir şekilde gösteriyor. Etrafındaki bazı kişilerin sana destek olmak yerine enerjini ve fikirlerini sömürdüğünü fark ediyorsun. Bu sahte ittifaklardan sessizce uzaklaşmak, mesleki itibarını koruman için attığın en akıllıca adım oluyor.

Hafta ortasında Güneş'in Yengeç burcuna geçişi, her zaman sahnede olma arzunu törpüleyerek seni perde arkasına çekiyor. Sürekli liderlik yapmaktan ve sorumluluk almaktan yorulduğunu hissedip işleri başkalarına devretmeyi seçiyorsun. Kariyerinde büyük bir atılım yapmak yerine, tükenmişlik sendromundan kaçmak için kendine bilinçli bir mola veriyorsun.

Peki ya aşk? Sıra aşka geldiğinde Venüs ile Plüton karşıtlığı devreye giriyor. Yani ilişkilerde kontrol takıntılarını ve kıskançlık krizlerini su yüzüne çıkararak seni zorluyor. İlişkin varsa, partnerinin hayatına gereğinden fazla müdahale etmeye kalkmak aranızda soğuk rüzgarlar estiriyor. Bekarsan, sana şartlar koşan veya daha ilk günden hayatını yönetmeye çalışan toksik karakterleri anında hayatından çıkarıp yalnızlığın huzurunu seçiyorsun. Haftaya görüşmek üzere, kendine iyi bak…

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Daha uzun vadeli bir astrolojik bakış ister misin?
2026 Seni Neler Bekliyor? Burç Yorumlarını Oku!

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Günlük Aslan Burcu Yorumu

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Aylık Aslan Burcu Yorumu

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Oku right-white

Yıllık Aslan Burcu Yorumu

Bu Hafta Aşk Hayatında Neler Olacak? Hemen Öğren! 💖

Aslan burcu için aşk kapıda mı? 💌 Bu hafta duyguların yoğun mu olacak, yoksa biraz sabır mı gerekecek? 🧐

🔮 Şimdi Oku
astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
Tüm İçerikleri right-white
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın