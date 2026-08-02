93 Yaşındaki Adam Huzurevine Alınmayınca Eski Çay Ocağında Yaşamaya Başladı
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Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, yıllarca işlettiği çay ocağında tek başına yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Huzurevine kabul edilmediğini söyleyerek yardım çağrısında bulunan yaşlı adamın durumu gündem olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada Vural'ın bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiğini duyurdu.
Kaynak: İHA
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Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, yıllarca işlettiği çay ocağını bu kez evi olarak kullanmak zorunda kaldı.
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Yaklaşık 19 yıldır aynı çay ocağında yaşadığını söyleyen komşusu Necdet Doğan ise Vural'ın oğlunun uzun süre babasının ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak son dönemde sağlık sorunları nedeniyle bunu sürdüremediğini belirtti.
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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