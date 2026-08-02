93 Yaşındaki Adam Huzurevine Alınmayınca Eski Çay Ocağında Yaşamaya Başladı

Doğan, sağlık kurulu raporunun yeterli bulunmaması nedeniyle huzurevi sürecinin sonuçsuz kaldığını iddia ederek, 'Artık tek başına hayatını devam ettirebilecek durumda değil. Bir bakım merkezinde kalması gerekiyor.' dedi.

Haberin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Kayseri İl Müdürlüğü ekiplerinin aileyle görüşerek gerekli incelemeleri yaptığını bildirdi.

Açıklamaya göre, yapılan değerlendirmede Vural'ın oğlunun sağlık sorunları nedeniyle bakımını üstlenemediği belirlendi. Bunun üzerine 93 yaşındaki Niyazi Vural, Kayseri'de hizmet veren bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi. Bakanlık, yaşlı adamın bakım sürecinin de yakından takip edileceğini duyurdu.