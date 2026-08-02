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93 Yaşındaki Adam Huzurevine Alınmayınca Eski Çay Ocağında Yaşamaya Başladı

93 Yaşındaki Adam Huzurevine Alınmayınca Eski Çay Ocağında Yaşamaya Başladı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.08.2026 - 17:21
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Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, yıllarca işlettiği çay ocağında tek başına yaşamını sürdürmeye çalışıyordu. Huzurevine kabul edilmediğini söyleyerek yardım çağrısında bulunan yaşlı adamın durumu gündem olurken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaptığı açıklamada Vural'ın bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildiğini duyurdu.

Kaynak: İHA

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Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, yıllarca işlettiği çay ocağını bu kez evi olarak kullanmak zorunda kaldı.

Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Niyazi Vural, yıllarca işlettiği çay ocağını bu kez evi olarak kullanmak zorunda kaldı.

İlerleyen yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tek başına yaşamını sürdürmekte zorlanan Vural, huzurevine kabul edilmediğini söyleyerek yetkililerden yardım istedi. Olayın gündem olmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Kocasinan ilçesindeki Doğu Terminali'nde bulunan eski çay ocağında yaşayan Niyazi Vural'ın kalacak başka bir yeri bulunmuyor. Terminal esnafı, yaşlı adamın yaşamını biraz olsun kolaylaştırabilmek için iş yerine lavabo ve banyo yaptırdı. Ancak Vural, artık en temel ihtiyaçlarını bile tek başına karşılamakta güçlük çekiyor.

Yürürken sık sık dengesini kaybedip düştüğünü anlatan Vural, huzurevine başvurduğunu ancak sağlık raporu nedeniyle kabul edilmediğini öne sürdü. 'Ayağa kalkınca dengemi sağlayamıyorum. Sürekli düşüyorum. Bana yardım edilmesini istiyorum.' diyerek yaşadığı çaresizliği dile getirdi.

Yaklaşık 19 yıldır aynı çay ocağında yaşadığını söyleyen komşusu Necdet Doğan ise Vural'ın oğlunun uzun süre babasının ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak son dönemde sağlık sorunları nedeniyle bunu sürdüremediğini belirtti.

Yaklaşık 19 yıldır aynı çay ocağında yaşadığını söyleyen komşusu Necdet Doğan ise Vural'ın oğlunun uzun süre babasının ihtiyaçlarını karşıladığını, ancak son dönemde sağlık sorunları nedeniyle bunu sürdüremediğini belirtti.

Doğan, sağlık kurulu raporunun yeterli bulunmaması nedeniyle huzurevi sürecinin sonuçsuz kaldığını iddia ederek, 'Artık tek başına hayatını devam ettirebilecek durumda değil. Bir bakım merkezinde kalması gerekiyor.' dedi.

Haberin kamuoyunda geniş yankı uyandırmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, Kayseri İl Müdürlüğü ekiplerinin aileyle görüşerek gerekli incelemeleri yaptığını bildirdi.

Açıklamaya göre, yapılan değerlendirmede Vural'ın oğlunun sağlık sorunları nedeniyle bakımını üstlenemediği belirlendi. Bunun üzerine 93 yaşındaki Niyazi Vural, Kayseri'de hizmet veren bir bakım ve rehabilitasyon merkezine yerleştirildi. Bakanlık, yaşlı adamın bakım sürecinin de yakından takip edileceğini duyurdu.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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