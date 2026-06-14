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Haberler chevron-right-grey Yaşam chevron-right-grey Astroloji chevron-right-grey 15 Haziran - 21 Haziran Aslan Burcu Haftalık Para Burç Yorumu

Aslan Burcu right-white
15 - 21 Haziran 2026, Haftalık Para Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.06.2026 - 18:01
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Pek çoğumuzun finansal konularla sınanacağı bir hafta başlıyor. Peki 15 Haziran - 21 Haziran haftası Aslan ve yükselen Aslan burçları kazanacak mı, kaybedecek mi? Haftalık yorumlara göre Aslan ve yükselen Aslan burçlarının 15 Haziran - 21 Haziran haftası nasıl geçecek? Hafta boyunca ekonomik durumunuz nasıl değişecek? 

İşte, yeni haftanın merakla beklenen haftalık ekonomi ve kariyer yorumları

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği uyanış enerjisiyle başlayarak çalışma ortamındaki iletişim ağını ciddi bir filtrelemeden geçiriyorsun. Yüzüne gülüp arkandan iş çevirenleri veya sadece kendi çıkarı için seninle ortaklık kuranları hayatından çıkarıyorsun. Kurduğun bu yeni ve güvenli mesafe, seni olası ticari ihanetlerden koruyarak mevcut pozisyonunu sağlama almanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş'in Yengeç burcuna geçişi egonu bir kenara bırakıp dinlenme ihtiyacına odaklanmanı destekliyor. Yeni bir projeye atlamak veya toplantılarda ön plana çıkmak içinden gelmiyor; bunun yerine elindeki işleri sessizce bitirip erkenden ofisten ayrılmayı tercih ediyorsun. Geri planda kaldığın bu süreç, zihinsel enerjini toparlaman için sana güvenli bir sığınak yaratıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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