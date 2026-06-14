Sevgili Aslan, bu haftaya İkizler burcundaki Yeni Ay'ın getirdiği uyanış enerjisiyle başlayarak çalışma ortamındaki iletişim ağını ciddi bir filtrelemeden geçiriyorsun. Yüzüne gülüp arkandan iş çevirenleri veya sadece kendi çıkarı için seninle ortaklık kuranları hayatından çıkarıyorsun. Kurduğun bu yeni ve güvenli mesafe, seni olası ticari ihanetlerden koruyarak mevcut pozisyonunu sağlama almanı sağlıyor.

Hafta ortasında ise Güneş'in Yengeç burcuna geçişi egonu bir kenara bırakıp dinlenme ihtiyacına odaklanmanı destekliyor. Yeni bir projeye atlamak veya toplantılarda ön plana çıkmak içinden gelmiyor; bunun yerine elindeki işleri sessizce bitirip erkenden ofisten ayrılmayı tercih ediyorsun. Geri planda kaldığın bu süreç, zihinsel enerjini toparlaman için sana güvenli bir sığınak yaratıyor. Haftaya görüşünceye kadar temkinli kal…