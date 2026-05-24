Sevgili Aslan, bu haftaya Mars ile Plüton karesinin getirdiği test edici enerjiyle başlayarak ortak projelerde sabrını konuşturuyorsun. Tabii bu durumda finansal krizleri agresif tepkiler yerine sadece stratejik ve sessiz hamlelerle çözmen gerekiyor. Sakinliğini koruyarak atacağın adımlar bütçeni sarsılmaz bir güvenliğe kavuşturarak şirketini olası zararlardan koruyor.

Hafta sonuna doğru ise Yay burcundaki Mavi Dolunay yaratıcı projelere hız vererek seni adeta sahnenin tam merkezine alıyor. Sanatsal yeteneklerini kullanarak hazırladığın sunumlar yöneticilerini büyüleyerek sana yepyeni kapılar aralayacaktır. Alkışları toplamak ve fikirlerini yatırımcılarla buluşturmak ise cüzdanını da dolduruyor. Haftaya görüşünceye kadar şans seninle olsun…