Sayıklayanların Madalyaları
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Hep aynı gözlerle bakıyorsun dünyaya.
Kaç yaşına gelirsen gel, bedenin, şeklin nasıl değişirse değişsin ayn görüyorsun dünyayı, kendi gözlüklerinle, kendi filtrelerinle.
Ufak değişiklikler olsa da, ağzının tadı, yüreğinin ısısı aynı.
Pencere eskidi belki, manzara değişti bir ölçüde ama sen aynı tazelikte ya da aynı köhnelikle…
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O hiç değişmeyen duyguyla bakıyorsun. Ve ona bir isim koyuyorsun “ben” diye.
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Her vazgeçişin yuvarlak kurdelalı bir metalle kutlanıyor.
Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio
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