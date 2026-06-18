Sayıklayanların Madalyaları

Üzerinden atamıyorsun, uzaklaşamıyorsun, unutmaya çabalıyorsun belki ama bir yerde boyun eğiyorsun o “ben”in ağız kokusuna…

Dişlerinin arasındasın, ufak ufak sindiriliyorsun, her an biraz daha. Ve buna da dönüşüm diyorsun. Yorgunluk diyorsun. Olgunluk diyorsun.

Düpedüz bir yitme halini taçlandırıp bir şifre gibi diğerlerinin olduğu dünyanın kapısını açan, bir parola gibi söylüyorsun.

“Ben de sizdenim.”

“Yitip yenilmişlerden…”

Ama biz buna “olgunluk” diyoruz.

“Ben” dediğine verdiğin savaştan yenik düştüğünde aldığın bu teselli madalyası, yaşamın boşa çıkardıkları bölümünde yerini hazırlıyor.

Aynı pencerenin önünde aynı manzaraya bakıyorsun.

Gözlerin aynı görüyor herşeyi, daha dinginsin belki.

Savaş bitmiş, sadece senin cephende...

Yenilmemiş olmayı aklının en ardından sessiz yürüyen bir hırsız gibi geçiriyorsun, şimdi çatışmaya gerek yok, susuyorsun..

“Ben” dediğinin fısıltıları eşliğinde izlemeye devam ediyorsun pencerenden görüneni..

Bir farenin tükürüğü gibi ben dediğinin fısıltıları, dinledikçe yarıya indiriyor göz kapaklarını, içi hareketsiz bir sakinlik.

Sanki dünya hoplasa yerinden sen bakarsın, yarı anlamaz ya da anladığıyla ne yapacağını bilmez hatta düşünmez halde. Buna da “dinginlik” diyorsun, olgunluktan sonra verilen ikinci madalya. Takıyorsun usulca yakana…

Madalyaların çoğaldıkça anlıyorsun yaşamın dışına bir adım daha çıktığını, merkezde yanan ateşin odun kokusundan uzaksın şimdi.