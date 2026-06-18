Ricky Martin'in Türkiye'den Özel Talebi Ortaya Çıktı: Oksijen Kapsülü ve Anadolu Çamuru

Türkiye ziyareti öncesinde, Ricky Martin'in oksijen kapsülü ve çamur banyosu talep ettiği öğrenildi. Martin'in Anadolu’nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği ortaya çıktı!

54 yaşındaki Ricky Martin, doğal minerallerle gerçekleştirilen ritüellerin vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inanıyor ve ünlü ismin daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı biliniyor. Fırsat buldukça dünyanın farklı bölgelerindeki doğal bakım uygulamalarını deneyimleyen Ricky Martin'in genç kalma sırrının da bu olduğu söyleniyor.