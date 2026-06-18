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Ricky Martin'in Türkiye'den Özel Talebi Ortaya Çıktı: Oksijen Kapsülü ve Anadolu Çamuru

Ricky Martin'in Türkiye'den Özel Talebi Ortaya Çıktı: Oksijen Kapsülü ve Anadolu Çamuru

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 10:22
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Türkiye, Latin müziğin yaşayan efsanelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizde birçok hayranının bulunduğu Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak. Ricky Martin, TemaCC organizasyonuyla İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmadan önce bazı özel taleplerde bulundu.

Ricky Martin'in Türkiye konseri öncesindeki talepleri dikkat çekti!

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Latin müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.

Latin müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.

Dünyaca ünlü isim, 11 Temmuz’da TemaCC organizasyonuyla İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşacak. Dünya çapındaki turnelerine hız kesmeden devam eden yıldız sanatçı, Türkiye'de de unutulmaz bir konsere imza atacak.

Uzun süredir ülkemize gelmesi beklenen ünlü ismin konseri, hayranları tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Ricky Martin, Türkiye ziyareti öncesinde özel talepleriyle dikkat çekti.

Ricky Martin, Türkiye ziyareti öncesinde özel talepleriyle dikkat çekti.

Türkiye ziyareti öncesinde, Ricky Martin'in oksijen kapsülü ve çamur banyosu talep ettiği öğrenildi. Martin'in Anadolu’nun yüzyıllardır uygulanan doğal çamur banyolarını da programına dahil etmek istediği ortaya çıktı!

54 yaşındaki Ricky Martin, doğal minerallerle gerçekleştirilen ritüellerin vücudun yenilenmesine katkı sağladığına inanıyor ve ünlü ismin daha önce de benzer uygulamalardan faydalandığı biliniyor. Fırsat buldukça dünyanın farklı bölgelerindeki doğal bakım uygulamalarını deneyimleyen Ricky Martin'in genç kalma sırrının da bu olduğu söyleniyor.

Anadolu'nun kadim şifa kültüründen yararlanmak istiyor.

Anadolu'nun kadim şifa kültüründen yararlanmak istiyor.

Doğal yaşam ve bütünsel iyi yaşam uygulamalarına ilgi duyan Ricky Martin’in, Türkiye ziyaretinde Anadolu’nun kadim şifa kültüründen yararlanmak istediği ortaya çıktı. 

Ayrıca ünlü yıldızın ekibi, dinlenme alanlarının, meditasyon ve nefes çalışmaları yapabileceği özel bölümlerin hazırlıklarını da sürdürüyor. 

Ricky Martin, İstanbul'da sevenleriyle buluşmadan önce oksijen terapisi yapacak ve Anadolu’nun geleneksel bakım ritüelleriyle tazelenecek.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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