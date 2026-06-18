Ricky Martin'in Türkiye'den Özel Talebi Ortaya Çıktı: Oksijen Kapsülü ve Anadolu Çamuru
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Türkiye, Latin müziğin yaşayan efsanelerinden birine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Ülkemizde birçok hayranının bulunduğu Ricky Martin, 11 Temmuz'da İstanbul'da sahne alacak. Ricky Martin, TemaCC organizasyonuyla İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta hayranlarıyla buluşmadan önce bazı özel taleplerde bulundu.
Ricky Martin'in Türkiye konseri öncesindeki talepleri dikkat çekti!
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Latin müziğinin yaşayan efsanelerinden Ricky Martin, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor.
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Ricky Martin, Türkiye ziyareti öncesinde özel talepleriyle dikkat çekti.
Anadolu'nun kadim şifa kültüründen yararlanmak istiyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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