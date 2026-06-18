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Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

etiket Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.06.2026 - 00:04
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Dünya Kupası'nda grupların ikinci maçları başladı. Yavaş yavaş şekillenen gruplarda ikinci maçlarda da heyecan doruktaydı. 

İşte günün maçları ve günün olaylarından oluşan haberimiz...

FIFA 2026 2026 Dünya Kupası
30 Gün
:
23 Saat
:
30 Dakika
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Gelecek Maçlar

19 Haziran 22:00
USA
USA
-
AUS
AUS
20 Haziran 06:00
TUR
TUR
-
PAR
PAR
26 Haziran 05:00
TUR
TUR
-
USA
USA
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Bugün de gollü maçlar izledik.

Bugün de gollü maçlar izledik.

Günün ilk maçında adeta bir mucize yaşandı. Gana, Panama karşısında galibiyeti 90+4'te attığı golle uzandı. Gana cephesinden büyük sevinç yaşanırken Panamalılar bu golle yıkıldı. 

Turnuvanın demirbaşlarından Kolombiya ise turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan'la karşılaştı. Özbekler 1-0 öne geçmesine rağmen maçın snucu 3-1 Kolombiya lehine oldu. 

İki mağluptan galip çıkmadı. İlk maçını kaybeden Güney Afrika ve Çekya, grubun ikinci maçında karşı karşıya geldiler ve maç 1-1 sona erdi. 

Bosna Hersek ise günün son maçında İsviçre ile karşı karıya geldi. İsviçre rahat bir futbolla rakibine dört gol atıp bir gol yedi ve puanını dörde çıkardı.

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24 yıl önceye gidiyoruz.

Japonya'da "iki yüzlülük" tepkisi.

Yapay zeka birkaç kelime ile takımları değerlendirdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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