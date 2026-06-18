Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?
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Dünya Kupası'nda grupların ikinci maçları başladı. Yavaş yavaş şekillenen gruplarda ikinci maçlarda da heyecan doruktaydı.
İşte günün maçları ve günün olaylarından oluşan haberimiz...
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Bugün de gollü maçlar izledik.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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