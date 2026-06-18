Kupa Günlüğü: Bugün Dünya Kupası'nda Neler Oldu?

Günün ilk maçında adeta bir mucize yaşandı. Gana, Panama karşısında galibiyeti 90+4'te attığı golle uzandı. Gana cephesinden büyük sevinç yaşanırken Panamalılar bu golle yıkıldı.

Turnuvanın demirbaşlarından Kolombiya ise turnuvaya ilk kez katılan Özbekistan'la karşılaştı. Özbekler 1-0 öne geçmesine rağmen maçın snucu 3-1 Kolombiya lehine oldu.

İki mağluptan galip çıkmadı. İlk maçını kaybeden Güney Afrika ve Çekya, grubun ikinci maçında karşı karşıya geldiler ve maç 1-1 sona erdi.

Bosna Hersek ise günün son maçında İsviçre ile karşı karıya geldi. İsviçre rahat bir futbolla rakibine dört gol atıp bir gol yedi ve puanını dörde çıkardı.