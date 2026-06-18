Size 'Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti' Dedirtecek 20 Kitap
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Kaynak: http://www.notosoloji.com/hayatinizi-...
Türk Edebiyatının seçkin dergilerinden Notos, bir Fransız Televizyonunda yayınlanan 'La Grande Librairie' isimli edebiyat programının araştırmasını okurlarıyla paylaşmış; binlerce katılımcıya 'hayatlarını değiştiren kitaplar' sorulmuş ve gelen cevaplara göre bir liste oluşturulmuş.
Bakalım okurların en çok 'hayatımı değiştirdi' dediği kitaplar hangileri?
Sizin de önerileriniz varsa bekliyoruz!
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1. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry
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2. Yabancı – Albert Camus
3. Gecenin Sonuna Yolculuk – Louis-Ferdinand Céline
4. Günlerin Köpüğü – Boris Vian
5. Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust
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6. Adsız Ülke – Alain Fournier
7. Simyacı – Paulo Coelho
8. Yüz Yıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez
9. Belle du Seigneur – Albert Cohen
10. Kötülük Çiçekleri – Charles Baudelaire
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11. Veba – Albert Camus
12. Harry Potter – J.K. Rowling
13. 1984 – George Orwell
14. The World According to Garp – John Irving
15. Suç ve Ceza – Dostoyevski
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16. Yüzüklerin Efendisi – JRR Tolkien
17. Koku – Patrick Süskind
18. Anne Frank’ın Günlüğü – Anne Frank
19. Madam Bovary – Gustave Flaubert
20. Sefiller – Victor Hugo
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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