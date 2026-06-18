Size 'Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti' Dedirtecek 20 Kitap

Türk Edebiyatının seçkin dergilerinden Notos, bir Fransız Televizyonunda yayınlanan 'La Grande Librairie' isimli edebiyat programının araştırmasını okurlarıyla paylaşmış; binlerce katılımcıya 'hayatlarını değiştiren kitaplar' sorulmuş ve gelen cevaplara göre bir liste oluşturulmuş.

Bakalım okurların en çok 'hayatımı değiştirdi' dediği kitaplar hangileri?

Sizin de önerileriniz varsa bekliyoruz!