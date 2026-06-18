article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Kitap
Size 'Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti' Dedirtecek 20 Kitap

etiket Size 'Bir Kitap Okudum Hayatım Değişti' Dedirtecek 20 Kitap

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
18.06.2026 - 08:33
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türk Edebiyatının seçkin dergilerinden Notos, bir Fransız Televizyonunda yayınlanan 'La Grande Librairie' isimli edebiyat programının araştırmasını okurlarıyla paylaşmış; binlerce katılımcıya 'hayatlarını değiştiren kitaplar' sorulmuş ve gelen cevaplara göre bir liste oluşturulmuş.

Bakalım okurların en çok 'hayatımı değiştirdi' dediği kitaplar hangileri?

Sizin de önerileriniz varsa bekliyoruz!

Kaynak: http://www.notosoloji.com/hayatinizi-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry

1. Küçük Prens – Antoine de Saint-Exupéry

2. Yabancı – Albert Camus

2. Yabancı – Albert Camus

3. Gecenin Sonuna Yolculuk – Louis-Ferdinand Céline

3. Gecenin Sonuna Yolculuk – Louis-Ferdinand Céline

4. Günlerin Köpüğü – Boris Vian

4. Günlerin Köpüğü – Boris Vian

5. Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust

5. Kayıp Zamanın İzinde – Marcel Proust
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Adsız Ülke – Alain Fournier

6. Adsız Ülke – Alain Fournier

7. Simyacı – Paulo Coelho

7. Simyacı – Paulo Coelho

8. Yüz Yıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez

8. Yüz Yıllık Yalnızlık – Gabriel Garcia Marquez

9. Belle du Seigneur – Albert Cohen

9. Belle du Seigneur – Albert Cohen

10. Kötülük Çiçekleri – Charles Baudelaire

10. Kötülük Çiçekleri – Charles Baudelaire
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Veba – Albert Camus

11. Veba – Albert Camus

12. Harry Potter – J.K. Rowling

12. Harry Potter – J.K. Rowling

13. 1984 – George Orwell

13. 1984 – George Orwell

14. The World According to Garp – John Irving

14. The World According to Garp – John Irving

15. Suç ve Ceza – Dostoyevski

15. Suç ve Ceza – Dostoyevski
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

16. Yüzüklerin Efendisi – JRR Tolkien

16. Yüzüklerin Efendisi – JRR Tolkien

17. Koku – Patrick Süskind

17. Koku – Patrick Süskind

18. Anne Frank’ın Günlüğü – Anne Frank

18. Anne Frank’ın Günlüğü – Anne Frank

19. Madam Bovary – Gustave Flaubert

19. Madam Bovary – Gustave Flaubert

20. Sefiller – Victor Hugo

20. Sefiller – Victor Hugo
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1709
556
173
88
88
69
44
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın